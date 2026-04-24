Pagos digitales transforman la forma en la gente maneja el dinero

Pese a los temores que algunos usuarios puede albergar su adopción, los pagos digitales se posicionan dentro del territorio nacional en un contexto donde la transformación digital avanza a gran velocidad y los sistemas de pago representan la competitividad e inclusión financiera que marca tendencias en el ecosistema bancario.

Entre los principales miedos destaca la seguridad, la brecha digital y la pérdida de control sobre el dinero pero para el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas FinTech (Adofintech), Jorge Mancebo, la ciberseguridad no responde únicamente a las empresas del sistema financiero sino más bien al conocimiento de los usuarios sobre el área.

“¿Cómo usted salvaguarda esa data? ¿Cómo protege sus claves de acceso? ¿Cómo no comparte información con terceros que no conoce? Todo eso cae dentro del tema de ciberseguridad y tenemos que seguir creando esa educación y esa cultura para que la gente se siga protegiendo”, orientó durante el conversatorio “Pagos Digitales 2026”

No obstante a ello, aclaró que estas transacciones digitales transforman la forma en que las personas acceden al dinero, su relación con el mismo y su perspectiva con el sistema financiero nacional.

De acuerdo con Ángel González, director del departamento de sistemas de pagos en el Banco Central, el crecimiento de la sociedad actual ha masificado la emisión de cheques, transferencias electrónicas, transacciones con tarjetas, servicios de pagos instantáneos, entre otros, diversificando el ecosistema de pagos y orillándoles, como máxima autoridad monetaria, a fortalecer la supervisión en mitigación de riesgos.