Página web y App institucional del Banco Central están fuera de servicio este miércoles

El Banco Central informó a los agentes económicos, a las entidades de intermediación financiera y al público en general, que se encuentran fuera de servicio su página web y app institucional debido a intermitencias reportadas por el proveedor de servicios Microsoft.

En dos avisos publicados este miércoles, la entidad ha expuesto la situación y ha invitado a los usuarios de estos productos digitales a mantenerse informados a través de sus cuentas oficiales de redes sociales (Instagram, Facebook y Youtube).