Banco Popular denuncia intentan suplantar identidad de su presidente con un video falso

El Banco Popular Dominicano advirtió hoy que detectó un intento de suplantación de identidad de su presidente ejecutivo Christopher Paniagua, cuyos actores utilizaron inteligencia artificial generativa para imitar, de manera fraudulenta, la voz y apariencia de algunos gestos del presidente ejecutivo de la organización financiera invitándolos a registrarse en una plataforma fraudulenta.

En un comunicado, el banco dice que los estafadores intentan engañar a las personas invitándolas a registrarse en una plataforma fraudulenta para que realicen depósitos de dinero, con el fin de apropiarse indebidamente de sus ingresos.

La entidad financiera dijo que inmediatamente el equipo de seguridad cibernética activó los protocolos de contingencia para contener la situación, alertar a las autoridades, y asegurar la eliminación de este contenido audiovisual falso e investigar su origen.

El banco indicó que reafirma su compromiso con la transparencia informativa ante sus clientes y la sociedad, y seguirá trabajando diligentemente para proteger su reputación ante este tipo de amenazas.