Falta de ahorros para emergencias: la mayor preocupación financiera de los dominicanos

La falta de ahorros para cubrir algún tipo de emergencia se ha colocado como la mayor preocupación financiera de los dominicanos, según la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera (ENIEF) 2023, que publicó el Banco Central de República Dominicana (BCRD).

Para la investigación se seleccionaron 5,600 viviendas distribuidas en cuatro regiones geográficas del país: Gran Santo Domingo, Norte o Cibao, Sur y Este.

De esa cantidad, el 42.3 % de los encuestados manifestó que su principal inquietud es no tener suficientes ahorros para una emergencia. Las personas fueron cuestionadas sobre las áreas de las finanzas personales.

La encuesta arroja otras seis preocupaciones: a un 37.4 % le preocupa retirarse del ámbito laboral sin suficiente dinero reservado; un 21.3 % le preocupa la posibilidad de perder su empleo, y a un 20 % le inquieta no poder pagar su deuda médica.

Mientras, un 16.5 % le intranquiliza no encontrar un trabajo bien remunerado; a un 10.4 % le preocupa no poder pagar un seguro médico, y a un 9.5 % le inquieta no pagar la universidad a sus hijos.

A pesar de la existencia de estas brechas, hay un aspecto que el Banco Central ha destacado en su investigación: la participación de la población en charlas y materiales de educación financiera aumentó el año pasado.

“Un 78.3 % expresó que ha aprendido a ahorrar de manera más efectiva, un 69.4 % ha mejorado en el control de sus ingresos, y un 51.1 % ha adquirido habilidades para hacer presupuestos con mayor precisión”, evidenció el BC.

La encuesta, que presentó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en la inauguración de la Semana Económica y Financiera 2024 el pasado lunes 18, arrojó que los entrevistados lograron un mejor desempeño en sus finanzas.

Después de que los encuestados participaron en charlas, el 58.9 % comenzó a ahorrar, un 58.2 % estableció metas financieras claras, y un 65.7 % reportó mejoras en el control de sus gastos.

Mujeres lideran en ahorro

En productos de ahorro o inversión, las mujeres lideran el crecimiento experimentado, con un 52.8 % frente al 47.2 % de los hombres, según la investigación.

En cuanto al uso de productos de ahorro formales, un 53.1 %, de las 5,600 personas, posee al menos una cuenta de ahorro, corriente, de nómina o depósito a plazo en 2023, lo que indica un aumento de 3.8 puntos porcentuales respecto al 2019, año que cerró con un 49.3 %.

Menor nivel de ingresos

De estar en un 54.2 % en 2019, el menor nivel de ingresos (RD$13,700) de los encuestados pasó a 37.1 %, lo que supone una disminución de un 17.1 %.

“De este grupo el 55.3 % corresponde a mujeres; el 49.3 % están en las edades entre 18-38 años, y el 54.1 % alcanzó a cursar la primaria”, explicó la ENIEF.

Inclusión financiera

En la presentación de la encuesta, el gobernador del Banco Central destacó el crecimiento de la inclusión financiera, al señalar que 471,187 personas fueron incorporadas al sistema financiero, o sea, que contrataron al menos un producto financiero (de ahorro o crédito).

Esto significa que el indicador de uso de productos financieros aumentó de 51 % en 2019 a 55 % el año anterior.

“En cuanto a la inclusión financiera potencial, que es el porcentaje de la población con posibilidades de ser integrado al sistema financiero, alcanza un 65.6 %, lo que representa un incremento de 8.7 puntos porcentuales, comparado con 2019. Este indicador engloba al menos un producto financiero”, arrojó la investigación.

De acuerdo con la máxima autoridad monetaria, la ENIEF es una de las herramientas que se han utilizado para dar contexto al estado de la inclusión financiera en el país.

“El objetivo de la encuesta es recopilar datos estadísticos sobre la inclusión financiera de la población mayor de 18 años, además de determinar su nivel de conocimiento y educación con respecto a los productos y servicios financieros disponibles, así como los mecanismos de protección para los usuarios”, explicó el Banco Central.