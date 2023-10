EXIM confirma que no canceló préstamo a mexicana Pemex por envíos de crudo a Cuba

El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM) confirmó el martes que no canceló un financiamiento a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) por enviar petróleo a Cuba.

"EXIM no canceló ningún financiamiento previamente aprobado para Pemex. Más bien, la solicitud de financiación mencionada no prosperó. Otras preguntas sobre por qué la solicitud no avanzó deben dirigirse a Pemex", dijo a la AFP un portavoz de EXIM.

"Algunos medios de comunicación han informado incorrectamente que EXIM canceló financiamiento previamente aprobado para Pemex. Estos informes son falsos", sostuvo el banco estadounidense.

El lunes, el director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró durante una comparecencia ante diputados de su país que no hubo "ninguna cancelación" y, a diferencia de la versión de EXIM, sostuvo que lo que ocurrió "fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito" al banco estadounidense que financia operaciones de comercio exterior.

Según cálculos del director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, de abril a septiembre México habría enviado a Cuba el equivalente a 200,6 millones de dólares en combustible, monto que incluye el gasto en fletes.

Reportes de la prensa mexicana señalaban que, al ser Cuba un país que hace más de seis décadas está bajo embargo de Washington, las operaciones le habrían costado a México perder en agosto último un financiamiento de unos 760 millones de dólares por parte de EXIM.

Ante la falta de información de cómo hace Cuba para pagar los envíos de crudo, algunos políticos de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador especularon sobre la entrega gratuita del combustible a la isla, extremo que el director de Pemex negó ante los diputados.

"Petróleos Mexicanos no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero", dijo su director Romero.

EXIM precisó que "la ayuda humanitaria a Cuba no se considera una violación de las sanciones estadounidenses y, por lo tanto, no debería impedir el acceso al financiamiento de EXIM".

Cuba atraviesa por una severa crisis de combustible y tiene en México a un importante socio proveedor, sobre todo ante la disminución de envíos desde sus aliados Rusia y Venezuela, comentó el especialista Jorge Piñón.