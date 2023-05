Usuarios con “ojo avizor” ante tasa de interés para préstamos

El comportamiento de las tasas activas, que son las utilizadas para los préstamos, se mantiene prácticamente igual este año con relación a igual período del 2022, pese a que sectores de la intermediación financiera proyectaban alzas para junio, cuando el contexto era otro, y muchos de los financiamientos con facilidades terminan sus plazos.

Los usuarios de préstamos se mantienen a la expectativa, debido a que no está claro si las autoridades monetarias mantendrán nuevamente invariable la tasa de referencia (Tasa de Política Monetaria), que hasta el momento sigue en 8.50 % desde octubre de 2022 o, con más probabilidad de junio en adelante empiece un ciclo de reducción.

Además, de que tampoco está claro si el referente mundial, la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) volverá a mover su tasa, aún a expensas de la baja demanda del comercio internacional y de los problemas de endeudamiento.

Al cierre del primer cuatrimestre de este año 2023, los financiamientos para actividades de comercio se realizaron con tasas de 13.97%, el consumo préstamos personales, que son los créditos más caros del sistema y que envuelven a los financiamientos con tarjetas de crédito, entre otros usos, se financiaron con intereses de 19.91% y los hipotecarios y/o desarrollo a 12.65%.

Mientras que en los primeros 16 días de mayo en curso el comportamiento fue de 13.93% al comercio, 20.62% consumo y /o personales, y 12. 56% hipotecarios y /o desarrollo, para un promedio de 12. 34%. Al 18 de mayo el promedio ponderado era de 12.36%.

Esto es, 14.03% en el comercio, 20.66% en consumo y/o préstamos personales y 12.51% para financiamientos hipotecarios y/o desarrollo.

El promedio de las tasas interbancarias en abril de este año fue de 11.90%. La tasa activa promedio cerró en 15.87% y la pasiva en 9.99%, según el Banco Central.

Los bancos centrales tienen como recurso la tasa de interés para el control de la inflación y, en el caso dominicano la Junta Monetaria la estuvo subiendo mientras el indicador de precios estuvo al alza. Hoy día la inflación está en 5.15 % y se espera cierre en 5 % en mayo, por lo que de seguir bajando en junio se estaría llegando cerca del rango meta de 4 % y no habría necesidad de subir, sino de bajar la TPM antes de que cierre el año 2023.

A escala mundial, los agentes se mantienen a la espera del curso que seguirá la FED. Analistas estiman que de producirse un incremento sería muy pírrico, debido a que la incertidumbre del comercio continúa y la demanda sigue a la baja y, en momentos así, un aumento de los intereses ralentizará aún más el crecimiento de una economía que crece poco y se encuentra altamente endeudada como la estadounidense.

Economistas

En opinión del economista y decano de la Facultad de Ciencia Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Cruz Ciriaco, el comportamiento futuro de las tasas de interés activas y pasivas está muy supeditado a las variaciones o mantenimiento de la Tasa de Política Monetaria que fija el Banco Central.

“Creo que están dadas las condiciones o están muy cerca para que el Banco Central cambie de postura en su política monetaria. De manera que, reduzca en 50 puntos básicos su tasa de referencia o de política monetaria, que induzca a la formación de menores tasas de interés del mercado”, dijo.

En la medida que se reduzca la Tasa de Política Monetaria, agregó, eso conllevaría a un descenso en la tasa de interés activa. Los estudios que hemos realizado señalan que una reducción de 50 puntos básicos llevaría la tasa de interés activa al 13.9 % promedio en período de un mes.

Pero si el Banco Central no cambia de postura en su política Monetaria la Tasa de Interés Activa se mantendrá en la vecindad del 15.84 %. Para el ex presidente del Colegio Dominicano de Economistas (Codeco) y actual coordinador de la carrera de Economía del INTEC, Rafael Espinal, las tasas de interés siguen relativamente altas en el sistema financiero del país y la TPM no se transmite de forma automática en el mercado, debido a que presenta un rezago en el tiempo.

Además, hay que tomar en cuenta la influencia de los bonos de Hacienda y del Banco Central, emitidos mediante subastas públicas.

Inflación cede

“Obviamente, ya la inflación está cediendo, ha cedido sustancialmente y se aproxima a la meta del Banco Central y, también las tasas de inflación en Estados Unidos han mantenido un ritmo moderado, de modo que esos factores estarán incidiendo en las próximas decisiones tanto de la Junta Monetaria como del sector financiero”, indicó Espinal.

Rezago

La TPM no se transmite de forma automática en el mercado, debido a que presenta un rezago en el tiempo, afirma Espinal.