Edeeste dice que ayuntamiento y directora de El Cedro, en Miches, se robaban la energía eléctrica

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó el desmantelamiento de conexiones eléctricas irregulares detectadas en el Ayuntamiento del distrito municipal El Cedro de Miches y en la residencia de la alcaldesa de esa demarcación.

Edeeste dijo que ambos suministros operaban sin contrato formal de energía eléctrica.

La entidad señaló que los equipos de la Dirección de Gestión de Pérdidas realizaron la intervención luego de que múltiples intentos de regularización fueran ejecutados.

"Durante un primer operativo se procedió a la suspensión del servicio en el ayuntamiento; sin embargo, posteriormente se detectó una reconexión no autorizada, lo que obligó a la realización de una segunda intervención con corte selectivo del cableado de acometida con el fin de impedir nuevas reconexiones irregulares", señaló la institución en un comunicado de prensa.

Según la compañía, durante el proceso de verificación también se constató que la residencia particular de la alcaldesa operaba bajo las mismas condiciones de irregularidad, es decir, sin contrato de suministro eléctrico vigente, por lo que se procedió al desmantelamiento total de la conexión.

La empresa señaló que estas acciones se producen en un circuito con uno de los niveles de pérdidas más elevados de la región. "El circuito NISI01, donde se encuentra ubicada la comunidad de El Cedro de Miches, registra pérdidas acumuladas de 82.6 %, una situación que impacta directamente la estabilidad del sistema eléctrico y limita las posibilidades de mejora del servicio", dice el comunicado.

Según los datos operativos compartidos, durante el año 2025 se adquirieron 22.96 GWh de energía para este circuito, con un costo aproximado de RD$229.6 millones, mientras que la recaudación solo alcanzó apenas RD$18.71 millones, reflejando una marcada brecha entre la energía comprada y la energía efectivamente pagada.