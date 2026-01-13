Experto afirma subsidios al sector eléctrico son una evidencia de mala gestión

El experto en electricidad, Bernardo Castellanos, dijo que en el 2025 completo las transferencias financieras al sector eléctrico fueron unos RD$110,000 millones, según información oficial del Ministerio de Hacienda, cuya cifra constituye la más alta transferida al sector eléctrico en un solo año desde que el dictador Trujillo nacionalizó la Compañía Eléctrica de Santo Domingo en los años 50.

Ese monto récord Guinness se debe principalmente a las altas pérdidas totales de las distribuidoras que en el 2025 se situaron por encima del 40%, con Edeeste alrededor de un 58%, en adición al exceso de gastos corrientes y pésima gestión de las Edes.

En el 2025 se transfirieron al Fondo de Estabilización de la Tarifa (FETE) unos RD$13,800 millones que representan alrededor del 13% del total de fondos transferidos al sector eléctrico durante el 2025 y eso significa que el 87% de las transferencias económicas en el 2025, unos RD$96,000 millones, fueron para cubrir el desastre de gestión de las distribuidoras categorizado por las altas perdidas y el exceso de gastos corrientes , explicó Castellanos.

A partir de agosto 2020, cada año las transferencias económicas al sector eléctrico aumentan y en el 2026 no será la excepción debido a que a pesar de que en el presupuesto se consignaron una cifra de unos RD$86,000 millones, cifra similar a la consignada en el presupuesto inicial del 2025, y “es sabido que esa cifra aumentará a una cifra similar o mayor a los 110 mil millones de pesos del 2025”, señaló.

Para el experto, no hay solución a la creciente crisis financiera y de gestión de las distribuidoras. “Cada vez estamos peor y sin esperanzas Estos cinco años han sido los peores cinco años de gestión en el sector eléctrico desde los años 50 cuanto Trujillo lo nacionalizó”, recalcó.

Castellanos reaccionó a la publicación de ayer, que da cuenta que el subsidio al sector eléctrico, conocido como FETE (Fondo para la Estabilización de la Tarifa Eléctrica), creado en el 2003 con la finalidad de proteger a la población vulnerable de los altos costos de la energía por las alzas del precio del petróleo, cerró entre septiembre, octubre y noviembre del pasado 2025 en RD$13,823.7 millones.

El dato, contenido en la resolución SIE-176-2025-TF-, señala que la tarifa eléctrica se mantiene invariable. A la vez, pone a disposición del público las tablas tarifarias por consumo para el trimestre enero-marzo 2026 y las tarifas de compras y de referencia, a modo de transparentar el proceso.

Desde cerca de cuatro años el Gobierno destina el aumento que se genera en los costos de compra de energía de las empresas distribuidoras de electricidad al FETE, subsidio que ha mantenido invariables las tarifas a los usuarios del servicio eléctrico nacional, a pesar de que esa variación figura en el Pacto Eléctrico. Solo en los primeros cuatro meses de 2024 el monto llegó a RD$30,800 millones y luego superó los RD$100,000 millones al cierre de ese año.

Entre septiembre, octubre y noviembre del 2025 algunos cargos por energía reflejaron precios menores, pero otros subieron los costos de las EDES, empresas que reciben el subsidio que se originó para proteger al 80% de los clientes que son los que consumen menos de 700 kilovatios hora mensual.

La referida resolución consta de ocho artículos. En el primero enfatiza que no habrá variación, en el segundo, y en el tercero presenta el cuadro tarifario de las tarifas de referencia y de transición que deberán aplicar las empresas Edesur, Edeeste y Edenorte a sus clientes de las categorías BTS-1, BTS-2, BT, BTH, MTD-1, MTD2, Y MTH.