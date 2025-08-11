Grupo SID y Minerd lanzan primera plataforma digital educativa sobre ODS en el país

El Grupo SID y el Ministerio de Educación (Minerd) presentaron la primera plataforma digital del país dedicada a la enseñanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parzte de su firme apuesta por transformar la educación dominicana y acercar los grandes retos globales a las aulas.

La iniciativa, desarrollada por Grupo SID bajo el programa EducaSID, busca dotar a maestros y estudiantes de nivel primario (de seis a 12 años) de herramientas interactivas y accesibles que promuevan el aprendizaje dinámico y comprensible de los ODS.

Se trata de una propuesta pedagógica innovadora que combina tecnología, sostenibilidad y metodologías activas, alineadas a las demandas del siglo XXI, según un comunicado de prensa.

“Creemos que la educación transforma. Pero no cualquier educación. Apostamos por una que enseñe a pensar, a cuestionar, a cuidar y a proponer. Una educación que siembra conciencia, criterio y propósito”, expresó Ligia Bonetti, presidente ejecutiva de Grupo SID.

La plataforma estará accesible a través del portal oficial del Minerd, que contará con un banner de enlace directo a EducaSID.com.do, desde donde los docentes podrán acceder a recursos didácticos, guías prácticas y contenidos audiovisuales diseñados para enriquecer su labor y transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, agregó que “EducaSID no solo aporta recursos audiovisuales, juegos y contenidos pedagógicos de calidad; también refuerza nuestra capacidad de formar ciudadanos críticos, creativos, responsables y comprometidos con su comunidad¨.

Además de facilitar el acceso al conocimiento desde cualquier punto del país, EducaSID rompe barreras geográficas y promueve una educación más equitativa, inclusiva y con impacto real, democratizando el aprendizaje sobre los grandes desafíos globales.

Este esfuerzo se enmarca en un propósito formar a más de 20,000 estudiantes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2028, contribuyendo de manera directa a la meta 7 del ODS 4, que busca garantizar una educación de calidad con enfoque en sostenibilidad, sin dejar a nadie atrás.

Un compromiso sostenido

EducaSID enmarca en el compromiso de Grupo SID con el ODS 4: Educación de Calidad, y forma parte de su programa integral de iniciativas sociales. Su objetivo es generar oportunidades de aprendizaje igualitario, mejorar la calidad de vida y contribuir activamente al bienestar de las comunidades.

“En un mundo donde el talento humano, la sostenibilidad y la innovación son los motores del desarrollo, un país que apuesta por una educación inclusiva, equitativa y de calidad se posiciona con ventaja. Abre puertas a la inversión, impulsa la generación de empleo digno, promueve soluciones propias y garantiza una ciudadanía preparada para los desafíos globales”, añadió Bonetti.

Mediante el comunicado de prensa se explica que EducaSID promueve una educación inclusiva y de calidad a través de estrategias pedagógicas diversas, enfocadas en elevar el bienestar y las oportunidades de aprendizaje para estudiantes y comunidades.

Y, es una iniciativa alineada con los principios de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Mientras que el Grupo SID es uno de los conglomerados más importantes de la República Dominicana en el sector de productos de consumo masivo, con presencia en 21 países y un portafolio de más de 2,000 productos. Y, ha sido reconocido por sus altos estándares de calidad, su enfoque en el bienestar social y su compromiso con la sostenibilidad es considerado uno de los mejores lugares para trabajar en el país.