Ministerio Público solicita 20 años de prisión para ex empleado penitenciario enjuiciado por estafa

El Ministerio Público solicitó al tribunal colegiado del Distrito Nacional 20 años de prisión en contra de Antonio Beato Dionicio, exencargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

La pena fue solicitada por estafar a varias empresas mediante la simulación de compras institucionales.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, quienes hicieron la petición tras presentar sus conclusiones ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

De acuerdo con la acusación, Beato Dionicio captaba personas físicas y jurídicas utilizando el nombre del Ministerio Público y de la DGSPC. El expediente señala que creó y utilizó documentaciones públicas falsas de dichas instituciones para obtener mercancías que luego revendía.

Los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez, por lo avanzado de la hora, recesaron la audiencia para el próximo jueves 16 de abril del año 2026, a las 9:00 de la mañana.

La acusación contra Antonio Beato Dionicio, de 112 páginas, fue presentada en noviembre del año 2025 por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado.

Sustentan el expediente acusatorio 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, 5 materiales y 4 periciales, que demuestran la responsabilidad penal del acusado.