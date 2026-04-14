Condenan a 30 años de prisión a hombre que intentó matar expareja en Santiago

Un tribunal impuso 30 años de prisión a un hombre procesado por intento de asesinato y violencia de género e intrafamiliar agravada, luego de que en 2024 disparara a su expareja sentimental frente a una repostería de Santiago.

El juez acogió la solicitud del Ministerio Público contra Pedro Samuel Fernández Sánchez.

El MP presentó que el hombre amenazó, vigiló, persiguió e interceptó a la víctima, realizándole un disparo en el rostro, con la intención de matarla con un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

La agresión le provocó a la víctima secuelas psicológicas y permanentes de tipo estético por desfiguración físico-facial, conforme al peritaje médico forense realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además de la violación a los artículos 2, 295, 296, 297, 298, 302, 309-1, 309-2 y 309-3 (letras B, C y E), del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, que tipifican y sancionan la tentativa de asesinato y violencia de género agravada, la Fiscalía de Santiago acusó al procesado de la violación de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La investigación de los hechos estuvo a cargo de la fiscal Niovy Gómez, quien en su levantamiento de información verificó que el ahora condenado mantenía una constante persecución, asedio, vigilancia y amenazas contra la víctima.

El Primer Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Juan Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, también condenó a Fernández Sánchez a pagar una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la víctima y se ordenó el decomiso de las pruebas materiales del proceso.

La fiscal Reyna Jiménez, quien representó al Ministerio Público en audiencia de fondo, relató al juzgado el escenario que rodeó la tentativa de asesinato.

El Ministerio Público dijo que el procesado premeditó los hechos y los cometió con asechanza, toda vez que rentó un vehículo marca Honda, modelo CRV-EX-L, color blanco, para ejercer la persecución sin que la víctima lo notara.

En marzo de 2024 esperó a la víctima frente a su lugar de trabajo a donde la mujer llegó a bordo de un motoconcho. Luego de advertirle lo que haría, el procesado disparó a la mujer y luego huyó de la escena.

La investigación del Ministerio Público, a través de su Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, puso a disposición del tribunal las pruebas materiales del proceso, como el arma de fuego ilegal que el encartado utilizó.

Entre otras pruebas, el Ministerio Público logró recolectar los vídeos de las cámaras de videovigilancia que captaron los hechos, así como las capturas de conversaciones tanto con la víctima, como con otros amigos y familiares, que dejaron evidenciadas sus intenciones.