Continúan quejas por altas facturas de la energía eléctrica

Los ciudadanos de diferentes sectores de la capital se quejan por los altas facturas y la ineficacia en el servicio de energía eléctrica.

Para estos resulta "increíble" que se pueda elevar tanto el costo de la electricidad sin realizar un consumo significativo. Además, algunos de los moradores reclaman por las largas horas sin luz en sus hogares pese al clima que arropa el país.

"Hay días en los que la luz dura casi un día entero para llegar y la factura es cada vez más cara", expresó Luis Cabrera, residente de Arroyo Hondo.

María Cipriann, residente en la avenida Jacobo Majluta, se siente angustiada por las largas horas sin luz en su residencia y por el alto costo de la energía eléctrica a pesar de no consumir el servicio con frecuencia por los apagones que se han estado ocurriendo en los últimos días. No obstante, dijo haber reclamado en las oficinas y alegó ser causa de los altos niveles de calor.

"Se va la luz por muchas horas y sube demasiado la electricidad; antes llegaba de RD$1,400 y RD$1,500 y ahora veo que llegó de RD$3,200; yo la pago porque antes de los dos meses y si denuncia el alto consumo quedan de enviar un técnico que nunca llega", manifestó Ciprian.

Para algunas personas de sectores como Los Tres Brazos resulta indignante que deban pagar recibos de más de RD$6,000, ya que alegan no tener electrodomésticos que generen esos consumos.

"Una luz que me llegaba de algunos RD$3,032, pero ahora está en RD$6,000 y RD$6,700. Si yo no consumo tanto de luz porque lo que tengo es dos abanicos, tres bombillos y algunas cosas electrónicas que no es que se viven usando", explicó Jesús De Óleo, molesto por los altos costos.

Además, para Miguel De Los Santos ha sido una tortura lidiar con el costo de la luz que, a pesar de no residir en el país, recibe tarifas por encima de los RD 4,000 pesos, cosa que ve injusta porque solo llega de visita con su esposa en vacaciones y mantiene los aparatos electrónicos apagados cuando no están en uso.

"A principios de este año pagaba RD 1,800 y ahora RD 4,479 pesos. Tuve que pagarlo porque sino me cortan la luz. Mi esposa y yo vivimos en Estados Unidos y cuando estamos aquí solo estamos ella y yo en la casa, dos ancianos de 70 y 74 años. Además, tenemos la costumbre de si uno no está en una habitación, apagar la luz todos; también mantenemos los equipos desconectados; solo se conecta la nevera, televisión y el aire acondicionado. No consumimos energía para llegar a esos precios", afirmó De Los Santos, quien reside cuando está en la República Dominicana en el ensanche Paraíso.

Su caso viene desde el año 2023 cuando recibió su primera tarifa de unos RD$11,000. Viéndose alarmado, visitó las instalaciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), para resolver la confusión que alegaba debió ser la causa de ese monto tan elevado.

"El año pasado me pasó una situación que la luz llegaba de RD$1,200 y RD$1,400 y de repente se elevó a RD$11,000, entonces vine donde el administrador y le explique la situación que si no consumimos tanto como puede llegar a tan cara, él entendió y el recibo empezó a llegar en RD$1,300, pero ya este año se volvió a elevar", manifestó De Los Santos, molesto por volver a pagar por un consumo no realizado.