Danilo dice desde 2004 trató de convencer a Leonel para restablecer relaciones con China

El expresidente Danilo Medina reveló que desde el período de transición del Gobierno de Leonel Fernández, en 2004, estaba gestionando las relaciones de República Dominicana con China, y aunque trató de convencer a Fernández, no lo lograron.

De esta forma Medina negó haber sido inducido por el expresidente de Panamá, Juan Carlos Valera, para restablecer esas relaciones, aunque admitió que en mandatario centroamericano lo hizo primero que República Dominicana.

“Eso es una quimera”, respondió Medina al periodista Julio Martínez Pozo, en el programa El Sol de la Mañana, cuando le preguntó si fue cierto que el expresidente Varela fue quien lo indujo a esa negociación, como dijera el presidente Donald Trump.

“Es una quimera. El liderazgo en el SICA lo tenía la República Dominicana, es verdad que Juan Carlos hizo negociaciones primero que nosotros con China, pero las relaciones yo la tenía desde la transición del año 2004", expresó.

"Yo fui a China con el compañero Temístocles Montás y el compañero Reinaldo Pared y habíamos acordado con el Partido Comunista de China establecer relaciones con República Dominicana. Vinimos aquí a convencer a Leonel. Los chinos nos decían que si Leonel aceptaba restablecer las relaciones con China, lo iban a recibir como jefe de Estado allá, pero no se pudo, por la razón que sea, no se pudo. Ese era mi proyecto, establecer relaciones con China porque es antihistórico que la República Dominicana no tuviera relaciones con China, la segunda economía del mundo, y posiblemente, dentro de poco tiempo, la primera del mundo”. continuo.

Dijo que el intercambio comercial entre República Dominicana y Taiwán era cero, y lo único que se estaba haciendo eran viajes de paseos a ese territorio asiático.

Nancy Pelosi vino a eso

Medina explicó que Republica Dominicana tenía que establecer relaciones con la segunda economía del mundo, y que ese fue su interés desde el principio.

“Aquí vino una delegación de 14 legisladores, encabezados por Nancy Pelosi, y la primera pregunta que me hicieron, porque fue a eso que vivieron ¿Se está rumorando que usted va a establecer relaciones con China? y yo le dije, Lo estoy evaluando. Porque yo siento que la República Dominicana cometió un error y me decía ¿qué error cometió? que no establecimos relaciones en el 76 cuando ustedes la establecieron con China, en medio de la Guerra Fría. No me hicieron ni una pregunta más” explicó.

Sostuvo que la diferencia que tuvo República Dominicana al restablecer esas relaciones es que fue sin pedir nada a cambio.

“Las relaciones fue sin condiciones, sin pedir nada a cambio. No quería unas relaciones de subordinación, absolutamente, con nadie, por eso se decidió a pagar la deuda que tenía República Dominicana con Petrocarbe”.