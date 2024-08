Marranzini revela Edes acuerdan que Telemicro pague RD$190 millones por deuda electricidad

El presidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad (CUED) reveló que ha llegado a un acuerdo con el grupo de medios Telemicro en el cual dicha empresa reconoce una deuda que oscila entre RD$180 a 190 millones de pesos por atrasos en el pago de la factura eléctrica.

Celso Marranzini Pérez dijo que, como consecuencia del citado acuerdo, el grupo de medios que preside el empresario juan Ramón Gómez Días hizo un abono de diez millones de pesos, y se comprometió a pagar mensualmente la factura corriente y una atrasada hasta el saldo total de la deuda.

Marranzini aclaro que, como presidente del CUED, no mira nombres sino deudas, y en el caso de Gómez Díaz a quien definió como su amigo de muchos años, cuando llegó al cargo encontró una deuda muy alta y había un impase porque Gómez Díaz decía que Edeeste le debía por usar la frecuencia, pero dicha empresa no tiene medidores con frecuencia, además de que estas son propiedad del Estado.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados unidos, el funcionario dijo que lo ideal era que ambos se hubiesen sentados en una mesa, con el afecto que se tienen, y el tema se resolviera sin haber trascendido a los medios de comunicación.

Marranzini Pérez ocupará ese cargo en adicción a sus funciones de vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina

lamentó que desgraciadamente llegó a los medios de comunicación, pero ya el tema se ha resuelto porque llegaron a un acuerdo mediante el cual Juan Ramón hizo un pago inicial de diez millones de pesos, y todos los meses irá pagando la factura corriente con las atrasadas, y eso es lo que hay que hacer con todo el mundo.

“En el acuerdo a la deuda de los 240 millones se les quitaron las moras, pero se quedaron los intereses, había unos acuerdos de publicidad que se firmó con Rubén Bichara lo cual yo respeto, probablemente no esté de acuerdo, porque yo no firmo acuerdos, si voy a colocar publicidad en un programa, lo pauto y la pago, pero le cobro la energía al medio, porque nunca he creído en los trueques del pasado”, detalló Celso Marranzini.

Sostuvo que eso ha sido muy usual en el sector público, algo que respeta, y ahora va a revisar si esa publicidad se ha ido colocando, y si no se ha hecho va a exigir que se coloque, y cuando se venza, seguirán colocando en el grupo Telemicro y en todos los demás grupos de medios de comunicación, como siempre se ha hecho, bajo la regla de que se paga la publicidad, pero hay que pagar la factura eléctrica.

“Entonces se hizo un acuerdo con la deuda, se irá pagando a Edeeste, Edenorte, y Edesur, y yo espero que él me mantenga su amistad, yo se la mantengo también, siempre he dicho que el problema entre dos empresarios está cuando se define el precio, definido el precio seguimos siendo amigos, tu me da el servicio, y yo te pago”, sentenció.

Sobre el monto de la deuda negociada el presidente del CUED dijo que, “mira, debe haber terminado en unos 180 o 190 millones de pesos, aproximadamente”.

Celso dijo que de la misma manera se debe hacer con cualquier cliente que presente atraso en el pago de su facturara eléctrica, a la vez que insistió que él no ve nombres, sino cifras.

“A mí no me interesa suspenderle la energía eléctrica a nadie, eso es lo que nosotros vendemos, lo que tenemos es que llegar a un acuerdo, y aquí hay 200 mil casos como ese, y por eso le recomiendo a todo el mundo que se ponga al día porque nosotros les vamos a cortar la energía a quien sea.

Sobre las personas que tienen mayor denudas con las distribuidoras, Marranzini dijo que, “yo te diría que los ricos son los que deben más, porque el pobre consume poco, aunque ya aquí el consumo del pobre no es el mismo de hace 20 años, muchas veces con aire acondicionado, y como no paga la electricidad no lo apaga”.

El presidente del CUED Celso Marranzini advirtió a los propietarios de apartamentos en torres de lujos de los sectores más exclusivos de la capital, que tienen conexiones eléctricas ilegales para no pagar el servicio, que muy pronoto las autoridades competentes van tras ellos, y deberán el Ministerio Público.

torres de lujo con conexiones eléctricas ilegales

“Hay torres multimillonarias que se construyen, donde un apartamento puede costar tres millones de dólares, y se están construyendo con conexiones eléctricas ilegales”, denunció el funcionario.

Adelantó que desde las distribuidoras se van a medir los transformadores, y en el circuito que un transformador le dé electricidad esa medición determinará si se está despachando 500 kilos, y solo se cobran 300, entonces ese sector hay que revisarlo, y encontrarán a los que estén conectados directos.

“Yo le recomiendo a todo el que esté en eso que aproveche, porque le va a crear un problema al que encontremos conectados de forma directa, porque no es lo mismo el que está atrasado que el que está directo, por eso la gente dice que por qué no se llevan presos a los grandes deudores, no, el deudor tiene que ponerse al día, y no está ilegal, lo que pasa es que no ha pagado, ahora, el que no tiene medidor y tiene una conexión ilegal ese lo va a visitar la Procuraduría del sector Eléctrico”, sentenció.

Marranzini les advirtió a esas personas que, “pueden correr el riesgo de que le pongan impedimento de salida, y le impongan como medida de coerción una presentación periódica a la Procuraduría del sector eléctrico”.

“Evítese eso, realmente, no hay necesidad, si usted paga teléfono, internet, Netflix, parábola, el restaurant, que están llenos cualquier día de la semana, también debe pagar el servicio eléctrico”, reclamó.

Indicó que dentro del plan de instalación de medir los transformadores por circuitos que determinarán la energía servida respecto a la cobrada, incluirán a la zona colonial donde se tiene informes de conexiones ilegales.

“Eso es parte del levantamiento que estamos haciendo con esos totalizadores, ya nosotros tenemos definido cuáles son las zonas donde se está perdiendo, porque tenemos como meta bajar ese déficit en un periodo de dos o tres años”, precisó.

Dijo que en la actualidad se está perdiendo en todas las zonas del país, porque en una es muchísimo mayor que otra, pero en general las pérdidas son a nivel nacional.

Respecto al subsidio que aporta el gobierno de U$1,450 millones, el funcionario aclaró que no corresponden solamente a la ineficiencia de las distribuidoras, porque de ellos U$800 millones van al Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, y eso es lo que el gobierno ha decidido no aumentar la tarifa eléctrica, lo que implica que está subsidiando a ricos y a pobres.

Presidente Consejo Unificado de las Edes advierte en las distribuidoras el que no funcione se va

Celso Marranzini Pérez dijo que el gran reto en el sector eléctrico, que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader para el periodo de gobierno que se inicia el 16 del presente mes, son las empresas de distribución.

“Hay que tomar medidas de arriba abajo, medidas muchas de ellas que va a ser dolorosas, pero la única forma, cuando tu tienes un cuerpo que tiene problemas de un lado y de otro, es cortar y amputar para que esa parte del cuerpo pueda resurgir y, definitivamente, el presidente está dando todo el apoyo al CUED, y nosotros, través de ese organismo, a las distribuidoras, y está bien claro, el que no funcione se va” advirtió el funcionario del sector eléctrico.

Marranzini Pérez recordó que todo el que ha trabajado a su lado sabes que a él no le importa en que partido esté, ni por cuál equipo de pelota simpatiza, solo le pregunta si está haciendo lo que le corresponde, sí eso es así, lo deja trabajar.

En el caso del ingeniero Milton Morrison aclaró que él presentó su renuncia porque ya habría culminado un ciclo de su vida profesional.

“Pero yo me imagino las presiones que Milton habría sufrido para que todos sus correligionarios de País Posible para que sean nombrados, ese es el problema, el político no es un mal gerente de por sí, puede ser bueno o malo, como el empresario también, el problema del político es que cuando se pasa cuatro, seis, y ocho años haciendo campañas, con gente que te acompaña, tu tienes un compromiso de nombrarlo sea bueno o sea malo”, explicó.

Celso sostuvo que esa ha sido la desgracia del sector eléctrico, lo fue cuando Radamés Segura, en los ocho años del presidente Danilo Medina donde se vendió que Punta Catalina era la solución al sector eléctrico y no es así, ha sido una adición tremenda a la generación, porque la solución al sector eléctrico tiene que ser conjunta.

“Tenemos la generación, la transmisión, la distribución, y necesitamos tener una Superintendencia de Electricidad fuerte, eso es lo que conforma el cuerpo del sector eléctrico, muchas veces se entiende que la luz se va solamente por un problema de distribución, involucra muchísimas cosas, incluso, ahora están los paneles solares”, detalló.

El vicepresidente de Punta Catalina dijo que cuando se tiene 500 megavatios de paneles generando y de repente viene una nube, se presenta un problema serio en el sistema, porque las distribuidoras tienen que cerrar circuitos inmediatamente, para entrar lo que se llama la reserva rodante.

“Es un costo que tienen las distribuidoras porque debemos tener plantas encendidas que no están conectadas al sistema, pero que están listas para entrar en cuestión de minutos, entonces, hay todo ese complejo que para muchas personas es difícil de entender, y para otros es muy fácil de criticar”, deploró.

Marranzini reconoció que el gran problema de las distribuidoras está en la cantidad de clientes que no pagan.

“Si nosotros nos vamos a los clientes facturados el índice de cobrabilidad está entre un 94 y un 96%, el problema no está ahí, el problema está en el caso de Edesur que tiene 400 mil clientes que no factura, en el caso de Edeeste 800 mil clientes no los factura, y Edenorte tiene 200 mil”, deploró.