South Summit Brazil abre las inscripciones para la Startup Competition 2024

South Summit, el encuentro líder del ecosistema global del emprendimiento y la innovación co-organizado por IE University, anunció la apertura de las inscripciones para la Startup Competition de South Summit Brazil 2024.

El encuentro llega a su tercera edición en Brasil con la intención de superar los buenos números de participación del año pasado, en el que más de 2,000 startups de 86 países se inscribieron para la Startup Competition.

South Summit Brazil, co-organizado por IE University y el Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul, atrajo en su última edición, que tuvo lugar en marzo de este año, a más de 22,000 asistentes, 3,000 emprendedores, 900 “speakers” y más de 100 fondos de inversión (30 de ellos internacionales), así como a 600 inversores con una cartera de US$123,000 millones y US$19,000 millones destinados a la inversión en el ecosistema emprendedor latinoamericano.

¿Cómo funciona la Startup Competition 2024?

Tras formalizar la inscripción, las startups pasan por un proceso de selección llevado a cabo por un comité de expertos de reconocido prestigio, que basa su elección en criterios como: la innovación, la viabilidad, la escalabilidad, la sostenibilidad y el equipo de las startups candidatas, así como en el interés de potenciales inversores.

Los finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en persona y podrán acceder a una red exclusiva, con posibilidad de reuniones one to one con inversores y corporaciones en busca de innovación.

Los ganadores de la Startup Competition se darán a conocer durante el transcurso de South Summit Brazil 2024 bajo las siguientes categorías: startup ganadora general, startup Más Sostenible, startup Más Escalable, startup Más Innovadora, y startup con Mejor Equipo.

Los proyectos ganadores de 2023 fueron la startup española Airway Shield (Global Winner South Summit Brasil 2023), Bankuish (más innovadora), Trashin (mejor equipo), Alana AI (más escalable) e Incentiv (más sostenible).

La inscripción es gratuita y acoge proyectos de todo el mundo, de cualquier sector y en cualquier fase de desarrollo. Las startups interesadas pueden consultar más información en: https://www.southsummit.io/pt/brazil/startup-competition/