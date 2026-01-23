Frank Elías Rainieri a favor de la cesantía en las grandes empresas, pero no en las Mipymes

El empresario turístico Frank Elías Rainieri defendió este jueves la permanencia de la figura de la cesantía laboral, pero solo en las grandes empresas, mientras que en la micro, pequeña y mediana empresa dijo debe ser eliminada.

En una entrevista ofrecida en el marco de la realización de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), Rainieri señaló que en las Mipymes se debe eliminar la cesantía porque estas en ciernes no tienen la capacidad de poder hacer los pagos.

“En empresas medianas, le doy un tiempo máximo de cinco años y a las empresas grandes se les mantiene la cesantía por completo. Así uno divide el código (laboral)en tres áreas: micro y pequeñas, medianas y grandes porque se necesita formalizar”, recomendó el empresario al referirse al tema que mantiene frenada la reforma al Código de Trabajo en el Congreso Nacional.

Rainieri indicó que la normativa laboral hay que modernizarla y puntualizó que hay muchas cosas que faltan. “Todos piensan en la cesantía, pero la cesantía no es todo”. Dijo que su propuesta es diferente a la que se han manifestado en los debates tripartitos.

“Mi propuesta es completamente diferente. Yo no creo en la eliminación de la cesantía en las empresas grandes, estoy en contra”, indicó.

Debate

El debate para la actualización del Código de Trabajo se mantiene activo a pesar de que el Gobierno presentó una propuesta al Poder Legislativo con los consensos alcanzados en la mesa del diálogo tripartito en los que participan representantes del sector empresarial, de los trabajadores y del Estado dominicano.

Ante la permanente oposición de los gremios empresariales a la aprobación de la reforma del Código Laboral sin que se elimine la cesantía, representantes del sector sindical, reiterando que la misma es innegociable han amenazado con solicitar al presidente Luis Abinader el retiro de la iniciativa y dejar si efecto todos los acuerdos alcanzados en el Consejo Económico y Social (CES).

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael -Pepe- Abreu, ha expresado en múltiples ocasiones que más de dos millones de trabajadores, incluyendo los informales, que también son cubiertos con algunas exenciones por este estatuto jurídico, serían afectados, si los legisladores “irresponsablemente”, le siguen el juego al sector empresarial.

Aprobación

En octubre del año pasado, el Senado de la República aprobó en dos discusiones la iniciativa que “transforma” el Código de Trabajo del país, contenido en la Ley 16-92, con el compromiso realizado durante el proceso de discusión de “mantener intacta” la cesantía laboral.

Las entidades empresariales nacionales presentaron diversas propuestas para modificar las prestaciones laborales otorgadas a los empleados, así como otros aspectos señalados en el conjunto de leyes actuales, sin embargo, estas no fueron acogidas por los senadores.

Luego pasó a debate en la Cámara de Diputados donde está pendiente y fue pospuesta para la próxima legislatura debido a las diferencias entre empresarios y sindicatos. Los diputados indicaron que la reforma será aprobada en la legislatura que inicia el próximo 27 de febrero, con o sin consenso.

Un retroceso

Una investigación presentada en 2025 por Francisco Tavárez y Matías Bosch Carcuro sobre “Ingresos y Pobreza Laboral en República Dominicana”, plantea que eliminar la cesantía sería un retroceso injustificable y contraproducente.

“La cesantía no es un gasto puramente empresarial: es un dispositivo legal mínimo de protección que reduce la vulnerabilidad inmediata de los trabajadores y trabajadoras frente a la pérdida del empleo, y amortigua los efectos sociales y familiares de una situación así”.