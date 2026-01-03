Reforma laboral e indexación salarial marcan la agenda sindical en 2026

“Este año es un año muy difícil”, fueron las proyecciones para el sector sindical en 2026 del presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, al mencionar los temas que quedaron pendientes de aprobación en el Senado de la República en 2025.

Entre los más influyentes destacó la reforma al Código Laboral por los múltiples desacuerdos que generó entre los empleadores y trabajadores ante la posible modificación de la cesantía laboral.

Según comentó en el programa televisivo Despierta RD, se espera que el miércoles 7 de enero del presente año las comisiones creadas para la discusión de esta reforma concluyan y se presente al plenario de la Cámara de Diputados la propuesta e informe terminado.

“El problema de todo esto siempre ha sido la cesantía”, insistió al recordar que si el empresario “no quiere dar cesantía, no despide al trabajador; déjelo que cumpla su rol para que pueda alcanzar una pensión futura y usted no tiene que dar cesantía”.

Ante la astucia de ciertos trabajadores que provocan su renuncia para obtener este beneficio de ley, el sindicalista argumentó que la economía dominicana está hecha en favor de enriquecer al empresariado, mientras que la clase obrera sobrevive con sueldos por debajo de la canasta familiar.

Durante todo el 2025, entidades empresariales nacionales presentaron diversas propuestas para modificar las prestaciones laborales otorgadas a los empleados, sin ser acogidas por los legisladores.

La posición tajante de la clase obrera es no tocar la cesantía y la empresarial de realizar ciertas modificaciones que consideran necesarias para actualizar el mercado laboral.

Hasta el momento, el avance más reciente fue la aprobación del proyecto primera lectura por el Senado de la República a mediados de octubre del año pasado con el compromiso de “mantener intacto” este derecho laboral.

Posterior a este, la Comisión Permanente de Trabajo se comprometió a entregar un informe en noviembre, mas este sigue sin aparecer, trayendo consigo un estancamiento en la Cámara de Diputados.

“A pocos días de cerrar la presente legislatura, no se vislumbra cuál será el destino de esta reforma”, reflexionó el representante de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu.

El 12 de enero es la fecha en que concluye la legislatura ordinaria para aprobar proyectos críticos, manifestándose como un reto pendiente para el Senado. En caso de no ser aprobada, el proceso se reiniciaría otra vez, volviendo a comisiones y los debates realizados en estos últimos catorce meses.

Indexación salarial

Surgió durante años como reclamo por parte del sector trabajador; el senador Omar Fernández atrajo la atención pública al condenar que el presupuesto estatal del 2026 no eliminara el cobro de impuestos a los salarios que queden por debajo de los RD$52,000.

Del Río alertó que este mecanismo para ajustar los salarios y otros pagos según la inflación es necesario para el país y reiteró que en varias ocasiones habían alertado al presidente Luis Abinader de retomarla luego de que en el gobierno de Danilo Medina fuera paralizada.

Calificándola de fundamental para un sector, insistió en buscar soluciones en favor de los más pobres para aplicarla en el Presupuesto General del Estado de 2026.

Se recuerda que el pasado 16 de diciembre, el Senado aprobó en dos discusiones consecutivas el proyecto de ley que regirá este presupuesto sin acoger la indexación salarial.

Seguridad social

Ante la interrogante de cómo mejorar la seguridad social, Del Río respondió que la atención primaria es determinante junto con el costo de los medicamentos.

Señaló que, aun teniendo trabajadores inscritos en la seguridad social, el alto costo de los fármacos no les permite beneficiarse de este sistema y les obliga a utilizar sus propios recursos limitados.

“El Ministerio de Salud es responsable de que se produzcan medicamentos genéricos con la calidad necesaria”, señaló.