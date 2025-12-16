Mercado laboral registra 119,965 nuevos ocupados netos, el 73.8% formales y 82.2% mujeres

Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), correspondiente al tercer trimestre de este año, reflejan un aumento de 119,965 nuevos ocupados en el mercado de trabajos y con esto, el país cuenta con un total de 5,149,829 trabajadores, un incremento interanual de 2.4%.

En el período julio-septiembre de 2025, la tasa de ocupación (TO), o sea, la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar (PET), se situó en 63.1% superando en 1.0 punto porcentual a la tasa observada en el tercer trimestre del año 2024.

La encuesta, que levanta trimestralmente el Banco Central, revela que los ocupados formales contribuyeron con 73.8% (88,583 trabajadores) del incremento en los ocupados netos en los últimos doce meses, mientras que los informales representaron el 26.2% (31,382 trabajadores) restante.

Asimismo, apunta que la informalidad total (la proporción de ocupados que no tiene acceso a la seguridad social vía su ocupación) se situó en 54.6% en el tercer trimestre de 2025, lo que representa una reducción interanual de 0.7 puntos porcentuales al comparar con el nivel de 55.3% registrado en julio-septiembre de 2024.

La investigación refiere que la tasa de desocupación abierta (SU1), es decir, el porcentaje de los desocupados que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral se mantuvo en 5.3%, sin variación con respecto a igual período de 2024.

mayoría mujeres y jóvenes

Al analizar la composición demográfica de los 119,965 nuevos ocupados netos, se observó que el 82.2% (98,626 puestos de trabajo) corresponde a la población femenina, concentrado principalmente en el grupo de 25 a 39 años, mientras que los hombres aportaron el 17.8% restante (21,339 puestos de trabajo).

En cuanto a su grado educativo, dentro de los 119,965 ocupados netos adicionales, 68,327 personas poseen estudios universitarios, en tanto que 52,358 cuentan con nivel educativo secundario.

De acuerdo con el Banco Central, estos resultados reflejan que la generación de empleos en estos últimos doce meses estuvo concentrada principalmente en mujeres y personas con educación superior.

En términos de composición del empleo, los ocupados formales contribuyeron con un total neto de 88,583 personas (73.8%) en julio-septiembre de 2025, mientras que, los informales aumentaron en 31,382 trabajadores (26.2%).

Como resultado, la tasa de informalidad se ubicó en 54.6% en el tercer trimestre de 2025 para una disminución de 0.7 puntos porcentuales. respecto al 55.3% registrado en 2024.