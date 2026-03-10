Gobierno dedicará RD$544.8MM a subsidiar combustibles esta semana

La inestabilidad en el precio del barril de petróleo que superó recientemente los US$100 ha generado niveles de incertidumbre en los sectores productivos por su impacto en las finanzas públicas y en el encarecimiento de los combustibles y los productos de primera necesidad.

Como una forma de ofrecer tranquilidad a la ciudadanía, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, manifestó que el Gobierno se mantiene vigilante, mientras asumen algunas medidas para mantener estables el precio de los combustibles.

“Estaremos vigilando el comportamiento del precio del petróleo, mientras para la semana del 7 al 13 de marzo de 2026, los precios de los principales combustibles de uso doméstico y comercial se mantendrán sin variación”.

El funcionario indicó esta semana el Estado asumirá un sacrificio fiscal de RD$544.8 millones para evitar el incremento de los hidrocarburos, con cargo al monto presupuestado para este año.

Rijo Presbot indicó que en la tarde de este lunes se había convocado a una reunión para evaluar la situación, sin embargo, no quiso ofrecer detalles al respecto.

A US$88.96 el barril

Las bolsas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon un 30%, rozando brevemente los 120 dólares el barril, reseñó la agencia AFP, sin embargo al caer la tarde el barril se ubicaba en US$88.96, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que la guerra contra Irán está practicamente terminada y que los ministros de finanzas del G-7, mostraran su disposición de tomar las medidas conjuntas necesarias para apoyar el suministro energético mundial, incluyendo la posible liberación de reservas petroleras de emergencia.

El conflicto en Oriente Medio podría extenderse más de lo que proyecta el gobierno estadounidense, mientras la economía global se tambalea.

Preocupación

El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), Elías Pérez, manifestó que están muy preocupados por la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, pues indicó que por el Estrecho de Ormuz pasa el 20% de del petróleo a nivel mundial.

Indicó que, aunque el país no recibe combustible de esa zona, esta situación traerá aumento en los costos del flete, por la inseguridad, porque suben los seguros, porque a veces deben cambiar de ruta, para evitar cualquier contratiempo.

“Nosotros debemos prepararnos, abastecernos bien como país. La Refinería Dominicana de Petróleo puede tener un inventario para 30 días”, sostuvo el presidente de Anadegas.

Apuntó que esta realidad puede provocar un nerviosismo económico en todos los renglones a nivel nacional y agregó que espera que el Gobierno haya podido hacer un colchón financiero con el ahorro que se produjo cuando el barril de petróleo estaba cerca de los US$60 el barril .

Señaló que ojalá este conflicto bélico que afecta a Medio Oriente puedan terminar pronto para que el país, que es dependiente del petróleo, pueda estar más tranquilo.

El tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas consumidos a nivel mundial, se suspendió desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero.

Buques comerciales fondean frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos debido a interrupciones en la navegación en el Estrecho de Ormuz, Dubái, el 2 de marzo de 2026.STRINGER / ANADOLU / Anadolu vía AFP

Con la perspectiva de que los precios de la energía se mantengan altos durante un largo periodo, se despertó el temor de una ola inflacionaria susceptible de impactar la economía global.