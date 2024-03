El petróleo vuelve a bajar a pesar del optimismo de la Reserva Federal de Estados Unidos

Los precios del petróleo bajaron nuevamente este jueves a pesar del tono optimista de la Reserva Federal estadounidense sobre la evolución de la inflación en Estados Unidos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo cedió 0.19% a 85.78 dólares.

En tanto el barril de West Texas Intermediate (WTI) para igual entrega perdió 0.24% a 81.07 dólares.

El crudo no se benefició del discurso mesurado del presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, quien el miércoles estimó que los recientes repuntes de inflación en Estados Unidos no cambian la trayectoria de caída de precios. La idea de que el proyecto de recortar las tasas de interés este año continúe en la agenda de la Fed, debería suponer un incentivo para la demanda futura de crudo. Pero “las bajas de tasas de la Fed pueden interpretarse de dos maneras”, explicó John Kilduff, de Again Capital.

Auguran, ciertamente, un incremento de la demanda. “Pero también responden a un debilitamiento de la economía y a una postura monetaria demasiado estricta considerando las condiciones actuales”, interpretó.

La caída del dólar, consecutiva a la decisión de la Fed de mantener sin cambios sus tasas y sus previsiones de recortes, tampoco beneficiaron al petróleo.

Al estar cotizado en dólares, cuando el billete verde se debilita el barril se abarata para inversores en otras divisas, lo cual tiende a impulsar los precios.

Repunte venta de viviendas

Sin embargo, las reventas de viviendas en Estados Unidos tuvieron su mayor aumento mensual en un año en febrero pasado, de 9.5%, una sorpresa para los analistas que esperaban una caída.

Una mayor oferta de propiedades en el mercado consolidó el incremento.

Así, en febrero, 4.38 millones de viviendas cambiaron de manos en proyección anual (la cifra proyectada a 12 meses de mantenerse las condiciones al momento de la medición), según los datos publicados el jueves por la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR por sus siglas en inglés).

Los analistas esperaban un dato de 3.95 millones de propiedades, según el consenso reunido por Market Watch.

El dato de febrero representa un incremento de 9.5% con respecto a enero, el aumento más alto desde igual mes de 2023.

“Una oferta adicional de vivienda contribuye a satisfacer la demanda del mercado”, declaró Lawrence Yun, economista jefe del NAR. “La demanda de viviendas está en constante aumento debido al crecimiento de la población y el empleo”, añadió.

La mediana de precios fue en febrero de 384,500 dólares frente a 378,600 .