Dirigente comunitario pide alza salarial y respeto a la cesantía

El presidente de la Red Dominicana de Comunicadores y representante de los comunitarios de Villa Mella, Ramón Rosario Cocco, planteó este lunes diferentes demandas para el gobierno acerca de las reformas del Código Laboral, el aumento salarial y la protección de la cesantía.

Durante el encuentro, Cocco señaló que la situación actual de los trabajadores dominicanos necesita una atención urgente, luego de considerar que muchos se encuentran en condiciones económicas precarias.

En ese sentido, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que se evalue la implementación de un aumento salarial, dirigido principalmente a los empleados del sector público que producen ingresos de RD$10,000.

En el encuentro, Cocco propuso que el salario mínimo en el sector público sea aumentado por lo menos a RD$20,000 mensuales, argumentando que la inflación y la situación económica internacional han impactado significativamente el poder adquisitivo de la población.

Asimismo, plantearon que este incremento salarial no necesariamente debe aplicarse de forma uniforme, sino priorizando a los trabajadores con menores ingresos, sugiriendo aumentos diferenciados para quienes perciben salarios más altos.

En cuanto a la reforma del Código de Trabajo, se insistió en que la cesantía debe mantenerse sin modificaciones, al considerarla una conquista histórica de los trabajadores dominicanos que no debe ser alterada bajo ninguna circunstancia.

Como alternativa, se sugirió que el sector empresarial implemente un seguro de desempleo de manera paralela a la cesantía, esto permitiría a las empresas acumular progresivamente los fondos necesarios para el pago de prestaciones laborales, lo que evitaría desembolsos inmediatos elevados.

De igual forma, se sugirió al Gobierno la realización de espacios de diálogo con sectores comunitarios, a fin de incorporar sus perspectivas en la toma de decisiones frente a la actual crisis económica y el impacto de factores internacionales en los precios de bienes y servicios.

Se enfatizó que, aunque las autoridades han elaborado reuniones con políticos y empresariales, aún existe una deuda en la inclusión de los sectores populares, quienes, según indicaron, "son los más afectados por el alza en el costo de la vida".

Por otro lado, se presentó una propuesta relacionada con el primer empleo, que contempla la creación de una ley que garantice la introducción laboral de manera automática para los jóvenes recién graduados en instituciones públicas, con salarios acordes a sus respectivas profesiones durante un período inicial.

Del mismo modo Cocco advirtió que cualquier intento de eliminar la cesantía será rechazado por los sectores sociales, y agregó que "la aprobación del Código de Trabajo debe realizarse respetando el esquema actual de cesantía, mientras que otras propuestas, como el seguro de desempleo, podrían implementarse de forma complementaria, siempre que no sustituyan este derecho laboral".