Doble sueldo activa las ventas en comercios del Distrito Nacional

Luego de que la semana pasada las entidades gubernamentales entregarán la regalía pascual o doble sueldo, comerciantes del Distrito Nacional comienzan a percibir un mayor flujo de clientes en sus establecimientos.

En una de las principales áreas de ventas del polígono central, la avenida Duarte, algunos mayoristas destacaron ayer sentir la presencia de las “brisitas navideñas”.

“En los últimos días, esto está por aquí lleno de gente comprando de todo. Entran mucho a las tiendas”, dijo un señor que se identificó como Pablo, quien tiene seis años como vendedor ambulante de artefactos electrónicos en la periferia de la avenida Juan Pablo Duarte y París.

Erika Martínez, empleada en un local comercial situado en los alrededores del Parque Enriquillo, aseguró que desde el inicio de este mes de diciembre las compras se han disparado.

“Ha aumentado, hay mucho movimiento. Cómo esos bonos los dieron al inicio de este mes, la gente ha venido”, señaló Martínez, dependiente en el negocio desde hace 13 años.

Sin embargo, estableció que las acciones, hasta el momento, no representan un aumento significativo en comparación de los años anteriores. “Las ventas están igual que el año pasado. No es que subió”, puntualizó Martínez.

El pago de las bonificaciones salariales que protagonizan la época navideña es el motor principal de la activación económica. En 2023, este auge representa una reactivación para los sectores empresarial y comercial que han sufrido bajas en sus ventas.

Así lo expresó el propietario de un establecimiento que oferta diversos productos, quien prefirió no divulgar su identidad. “El dinero en diciembre es lo que activa todo y más ahora que se necesita un poco para empujar la economía”, destacó.

Asimismo, Wagner de la Rosa dijo que en la empresa donde labora la demanda ha estado aumentando debido al movimiento de dinero qué hay ahora. “Antes compraban por docena, así es mucho más barato, pero ahora la gente compra por unidad y eso quiere decir qué hay dinero. El sábado pasado no cabía un mandado en la tienda”, destacó De la Rosa, ayudante en una tienda de ropa.

A las valoraciones constatadas en “La Duarte”, también centros comerciales ubicados en el epicentro de la ciudad, declaran percibir más presencia de clientes. “Se está notando que llegó la navidad. Las personas están viniendo a comer y comprar”, acotó Ambioris, un seguridad de varias compañías en la avenida Abraham Lincoln.

Minoristas

Contrario al bienestar económico que beneficia a los microempresarios, los minoristas no están conformes en estas navidades. “La cosa está lenta. Si tenemos como referencia las navidades pasadas, está medio lento”, subrayó Eduardo Calderón, distribuidor de un lote de prendas en el epicentro de La Duarte.

No obstante, Calderón tiene esperanza de que las transacciones mejoren en los próximos días. “Seguro esta semana empieza a aliviarse. Todavía faltan los pagos del sector privado”, indicó el comerciante mientras esperaba la llegada de clientes.

Por otro lado, un señor que tan solo dijo llamarse “Pacho” lamentó no recibir las acostumbradas bonanzas, ocasionando la pérdida del 50% de sus entradas monetarias. “No hay dinero en las calles. He perdido el 50% de lo que me iban a dejar estas mercancías”, deploró.

Crecimiento anual

El gobernador del Banco Central de República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, reveló en octubre de este año que la economía dominicana ha alcanzado el mayor crecimiento del año, con un 3.1 % del PIB en septiembre pasado.

Valdez Albizu dijo que el crecimiento acumulado en los primeros nueve meses (enero-septiembre) de 2023 fue de 1.7 %. Indicó que el comportamiento del trimestre julio-septiembre del presente año fue de 2.6%.