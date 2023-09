Comerciantes y consumidores “al grito” por alza de precios en artículos de canasta básica

Al recorrer los mercados de Santo Domingo, las quejas continúan presentes entre los comerciantes y los consumidores, pues el constante aumento de los precios de alimentos de la canasta básica familiar es el pan de cada día, sobre el cual ambos grupos concuerdan con que por el momento “todo está caro”.

Durante un recorrido por los mercados de Villa Consuelo, la Avenida Duarte y el Mercado Modelo de la Avenida Mella, un equipo de LISTÍN DIARIO pudo constatar el aumento de los precios de los alimentos que forman parte de la dieta básica de los dominicanos.

En el Mercado de Villa Consuelo, los comerciantes denunciaron el aumento de productos como la cebolla, el ajo y el arroz, entre otros, y aseguran que como consecuencia de esto, sus ventas han disminuido visiblemente.

Indicaron que en los últimos días el arroz ha aumentado RD$100 el saco, por lo que la libra, que antes costaba 28 pesos, será vendida en adelante a 35 pesos a los consumidores. “Todos los arroces, no importa la calidad”, indicó Julio Muñoz, propietario de Comercial Muñoz.

"El bacalao hasta hace como ocho o diez días lo estábamos comprando a 118 pesos y ya lo estamos comprando a RD$125 la libra", sostuvo Muñoz.

Explica que el azúcar crema es otro de los productos que ha aumentado su precio, pues antes se vendía a RD$28 la libra y ahora cuesta 35 pesos. La blanca, que anteriormente costaba 40 pesos, ahora se vende a 50 pesos.

“Aquí la estamos vendiendo a 45 la libra (de azúcar blanca) porque la estamos consiguiendo en los supermercados”, sostuvo el comerciante.

En el caso de los huevos, los mercaderes indicaron que sus precios pueden variar, pues el cartón de 30 unidades que costaba RD$140 ahora se oferta a RD$210, sin embargo, uno de los propietarios de negocios indicó que es posible que el precio disminuya, debido a que en los últimos días bajó 300 pesos el millar.

“Bajó alrededor de 20 pesos el cartón, es decir que si lo vendíamos a 300 pesos es posible que lo vendamos a 270 o 275 pesos”, sostuvo el comerciante, quien atribuyó esta disminución al cierre de la frontera con Haití, pues “si las abren otra vez, vuelven y se disparan”.

La libra de ajo subió diez pesos en la semana, antes costaba 85 y ahora 95 pesos.

Mientras tanto, los consumidores demuestran su descontento, pues manifiestan que los precios “están por las nubes”, y que con la cantidad de dinero que compraban dos veces en un mes, han tenido que limitarse a comprar solo una vez mensual.

"La situación está difícil, yo que soy un médico pensionado, yo me manejaba con lo que tenía, pero ahora lo que tengo no me da para nada", expresó un cliente, quien prefirió omitir su nombre, mientras compraba en uno de los establecimientos.

El pollo, cuyo precio anteriormente oscilaba entre 65 a 75 pesos la libra, cuesta 85 pesos. Los vendedores manifestaron que este puede variar, dependiendo de la escasez de la carne más consumida por los dominicanos.

Arístides Burgos, quien se dedica a vender pollos en el mercado, afirmó que después de la pandemia del Covid-19 el precio del pollo ha aumentado significativamente.

Otro de los consumidores manifestó que “aún suba o no suban los precios, hay que comprarlos como quiera”.

En cuanto a los víveres, como los plátanos, su precio se mantiene entre 27 y 37 pesos la unidad, o tres por 100 pesos, según el tamaño. La batata a 35 pesos la libra, la de yuca a 35 pesos, la libra de yautía, entre 120 y 130 pesos, y los guineos a siete pesos por unidad o tres por 20 pesos.

Los mercaderes aseguran que entre los pocos productos que se encuentran a precios estables, se encuentran el aceite, la leche y el arenque.