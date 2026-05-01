Aumentan precios de gasolinas y gasoil entre RD$9 y RD$7

Los precios de los combustibles aumentaron este viernes entre RD$9 y RD$7, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La gasolina premium y el gasoil óptimo recibieron un alza de RD$9.00 cada uno, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular aumentaron RD$7.00 por galón.

Asimismo, el avtur tendrá una variación, en función de los precios internacionales, de RD$16.42 por galón; el kerosene, RD$19.10; el fuel oil #6, RD$13.96; y el fuel oil #1, RD$18.42.

El gobierno destinó otros RD$1,421.4 millones en subsidios a los combustibles, “para no transferir a la población el total de las alzas que deberían aplicarse como consecuencia de los aumentos registrados en los precios internacionales del petróleo durante esta semana”, explico el MICM.

“Esta medida forma parte del plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente, una variable externa que incide directamente en la estabilidad de los mercados internacionales”, indicó.

El subsidio absorbe el 100% de las alzas en el GLP para mantenerlo sin variación, debido al uso masivo de este combustible en los hogares dominicanos y en el transporte. También se mantiene sin variación el gas natural.

En lo que va de año, el gobierno ha destinado más de RD$12 mil millones en subsidios a los combustibles, evidenciando el esfuerzo por absorber el impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.

El gobierno también ha dispuesto una serie de medidas de contención y optimización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, respetando los compromisos contractuales ya formalizados, mientras que las apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán objeto de revisión, ajuste o reducción conforme a las prioridades nacionales.

Entre las medidas contempladas se incluyen restricciones en gastos operativos, adquisición de vehículos, servicios y contrataciones, eventos, viáticos, pasajes, combustibles y publicidad, entre otros.