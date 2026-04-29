Matt Olson jonronea en el noveno y guía Bravos a vencer Tigres 4-3

Matt Olson conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada contra Kenley Jansen, arruinando una actuación dominante de Tarik Skubal y llevando a los Bravos de Atlanta a una victoria de 4-3 sobre los Tigres de Detroit el miércoles por la noche.

Jansen, que desperdició su tercer salvamento en nueve oportunidades, otorgó base por bolas a Ozzie Albies para abrir la novena entrada. Olson le siguió con su noveno jonrón, un batazo que cayó en el bullpen de Atlanta y puso fin al partido.

Skubal se vio en desventaja tras el jonrón de dos carreras de Ozzie Albies en la primera entrada, pero solo permitió tres hits en el resto de su actuación de siete entradas, y dos de esos corredores fueron eliminados mediante jugadas de doble eliminación.

El dos veces ganador consecutivo del premio Cy Young de la Liga Americana les dio un susto a los Tigres en la séptima entrada, al frotarse el brazo izquierdo después de un lanzamiento de 2-2 a Olson, lo que provocó la visita del preparador físico y del mánager AJ Hinch. Skubal lanzó un lanzamiento de calentamiento, decidió que estaba bien y ponchó a los tres bateadores para terminar su actuación. Permitió cinco hits, ponchó a siete y no dio ninguna base por bolas.

Pero Jansen no pudo rematar la faena para los Tigers.

El novato de Atlanta, JR Ritchie, tuvo otra sólida actuación. Permitió tres carreras (dos limpias) en 5 1/3 entradas, con cinco hits, cuatro bases por bolas y cuatro ponches.

Reynaldo López (2-1), quien comenzó la temporada como el segundo abridor de Atlanta antes de ser relegado al bullpen esta semana, lanzó dos entradas perfectas para llevarse la victoria.

Atlanta ha ganado nueve series esta temporada sin sufrir ninguna derrota.

Detroit empató el partido en la segunda entrada , anotando dos carreras tras un toque de Ritchie después de que este retirara a los dos primeros bateadores. Kevin McGonigle conectó un sencillo productor de carrera, llegando a base por vigésimo sexto juego consecutivo como abridor, y los Tigres añadieron una carrera sucia gracias a un lanzamiento errático de Ritchie a primera base en un intento de sorprender al corredor.

Ritchie no permitió un jonrón en su primer lanzamiento, como sí lo hizo en su debut en las Grandes Ligas en Washington la semana pasada. Pero Riley Greene conectó un jonrón en la tercera entrada, enviando un batazo de 417 pies a las gradas del jardín central con un cambio de velocidad, su cuarto jonrón del año.