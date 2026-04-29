Cámara de Comercio invita a exportadores a participar de rueda de negocios en Guatemala

La Cámara de Comercio de Guatemala, con el respaldo estratégico de la firma consultora Naut & Associates Consulting Group, llamó a las empresas exportadoras dominicanas a participar en la IV Rueda Internacional de Negocios 2026, una plataforma clave de vinculación empresarial con Centroamérica.

La actividad se realizará del 10 al 12 de junio de este año en la ciudad de Guatemala, con el propósito de fortalecer la presencia de la oferta exportable dominicana en el mercado guatemalteco y regional.

El intercambio comercial entre ambos países reflejó para el 2025 un déficit comercial de US$240.7 millones para la República Dominicana, lo que evidencia la necesidad de impulsar acciones orientadas a la diversificación y expansión de las exportaciones dominicanas.

La Dra. Katrina Naut, gerente general de Naut & Associates Consulting Group, destacó que “este tipo de plataformas permite a las empresas dominicanas conectar de manera directa con compradores internacionales, reducir brechas comerciales y avanzar en su proceso de internacionalización.

Indicó que este encuentro multisectorial se ha consolidado como uno de los principales espacios de conexión empresarial en la región, reuniendo a más de 800 empresarios internacionales, entre exportadores, importadores, distribuidores y representantes institucionales, en un entorno orientado a generar oportunidades comerciales concretas.

Oportunidades

Durante la rueda de negocios, las empresas participantes tendrán acceso a agendas estructuradas que contemplan entre 12 y 16 citas de negocios B2B previamente coordinadas, lo que facilita el contacto directo con compradores guatemaltecos y socios estratégicos, así como el desarrollo de vínculos comerciales efectivos en el mercado centroamericano.

¿A quién está dirigida?

La convocatoria está dirigida a empresas exportadoras dominicanas de sectores como alimentos procesados, bebidas, farmacéuticos, cosméticos, productos capilares,

textiles, agroindustria, manufactura, plásticos, construcción y empaques, interesadas

en ampliar su presencia internacional y explorar nuevas oportunidades de negocio.

La participación en este tipo de iniciativas forma parte de los esfuerzos por dinamizar el comercio bilateral y fortalecer la competitividad del sector exportador en mercados de alto potencial en la región.