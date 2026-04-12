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Economia & Negocios

 combustibles

Cómo se refleja el alza de los combustibles en el bolsillo de los dominicanos

Lo que en teoría puede parecer un aumento ligero en los hidrocarburos, cuando se lleva a la práctica, su impacto en la presupuesto del día a día es más del esperado.

Estación de gasolina

Estación de gasolinaLeonel Matos

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Nalphy MartínezSanto Domingo, RD

Los efectos del conflicto en Oriente Medio han impactado en los precios de la gasolina premium y regular, junto con el gasoil óptimo y licuado, experimentando alzas de RD$24 y RD$22 en menos de un mes.

El primer aumento tuvo lugar el 13 de marzo, con solo cinco pesos de diferencia; luego se volvió a elevar una semana después a RD$10 para concluir, hasta el momento, con el realizado este viernes de RD$9 y RD$7 para la gasolina y el gasoil, respectivamente.

Aunque a simple vista el cambio no puede reflejar grandes variaciones en el gasto común, si se lleva a un acumulado mensual, el impacto directo en los bolsillos refleja que si un vehículo promedio suele llenarse con 10 galones de gasolina premium, pagaba RD$2,950; ahora estaría pagando RD$3,190.

La diferencia sería de RD$240 cada vez que llena tu tanque. En caso de que tu consumos sea de 10 galones semanales, representaría un gasto adicional al mes de RD$960.00.

En otros términos, este monto puede equivaler al pago de una factura de internet o luz, el pasaje de varias semanas o un servicio de comida en el presupuesto semanal.

En una persona con salario mínimo, estos costos pueden generar más impacto porque, aun cuando se dispuso un aumento del 28% en el sueldo base, el precio de los combustibles actual lo reduce a un 20%, respectivamente, recordando que estos precios también se trasladan al costo del pasaje, alimentos, servicios, entre otros.

Lo que en teoría puede parecer un aumento ligero en los hidrocarburos, cuando se lleva a la práctica, se evidencia cómo golpea en la economía nacional, aun cuando el gobierno dispuso de subsidios de hasta RD$1,800 millones para aligerar la carga en el pueblo.

Carga fiscal

Sin embargo, esto no elimina que el precio de los combustibles esté gravado con impuestos y márgenes establecidos en la Ley 112-00 de combustibles y el gravamen de la Ley 495-06 de rectificación tributaria.

De acuerdo al aviso del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para la semana del 11 al 17 de abril tan solo los consumidores de gasolina prémium pagarán RD$71.85 por el impuesto establecido en la ley 115-00; RD$26.95 por el gravamen de la ley 495-06; RD$16.59 de ganancias al distribuidor; RD$27.07 a los detallistas y RD$6.68 de comisión a los transportistas.

Aviso los precios oficiales de los combustibles según el gravamen de los impuestos establecidos.

Aviso los precios oficiales de los combustibles según el gravamen de los impuestos establecidos.MICM

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