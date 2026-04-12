Cómo se refleja el alza de los combustibles en el bolsillo de los dominicanos

Los efectos del conflicto en Oriente Medio han impactado en los precios de la gasolina premium y regular, junto con el gasoil óptimo y licuado, experimentando alzas de RD$24 y RD$22 en menos de un mes.

El primer aumento tuvo lugar el 13 de marzo, con solo cinco pesos de diferencia; luego se volvió a elevar una semana después a RD$10 para concluir, hasta el momento, con el realizado este viernes de RD$9 y RD$7 para la gasolina y el gasoil, respectivamente.

Aunque a simple vista el cambio no puede reflejar grandes variaciones en el gasto común, si se lleva a un acumulado mensual, el impacto directo en los bolsillos refleja que si un vehículo promedio suele llenarse con 10 galones de gasolina premium, pagaba RD$2,950; ahora estaría pagando RD$3,190.

La diferencia sería de RD$240 cada vez que llena tu tanque. En caso de que tu consumos sea de 10 galones semanales, representaría un gasto adicional al mes de RD$960.00.

En otros términos, este monto puede equivaler al pago de una factura de internet o luz, el pasaje de varias semanas o un servicio de comida en el presupuesto semanal.

En una persona con salario mínimo, estos costos pueden generar más impacto porque, aun cuando se dispuso un aumento del 28% en el sueldo base, el precio de los combustibles actual lo reduce a un 20%, respectivamente, recordando que estos precios también se trasladan al costo del pasaje, alimentos, servicios, entre otros.

Lo que en teoría puede parecer un aumento ligero en los hidrocarburos, cuando se lleva a la práctica, se evidencia cómo golpea en la economía nacional, aun cuando el gobierno dispuso de subsidios de hasta RD$1,800 millones para aligerar la carga en el pueblo.

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Carga fiscal

Sin embargo, esto no elimina que el precio de los combustibles esté gravado con impuestos y márgenes establecidos en la Ley 112-00 de combustibles y el gravamen de la Ley 495-06 de rectificación tributaria.

De acuerdo al aviso del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para la semana del 11 al 17 de abril tan solo los consumidores de gasolina prémium pagarán RD$71.85 por el impuesto establecido en la ley 115-00; RD$26.95 por el gravamen de la ley 495-06; RD$16.59 de ganancias al distribuidor; RD$27.07 a los detallistas y RD$6.68 de comisión a los transportistas.