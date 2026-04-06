El bitcóin sube casi el 3.5 % mientras el oro y la plata caen pendientes de guerra en Irán

El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, sube este lunes casi el 3.5 % y cotiza cerca de los 70,000 dólares, mientras el oro y la plata registran caídas, en una jornada en la que el mercado sigue pendiente de las tensiones en Irán.

A las 18:00 hora española (16:00 GMT), el bitcóin avanza el 3.47 %, hasta los 69,981.38 dólares, mientras que el oro retrocede el 0.17 %, hasta los 4,669 dólares por onza.

La plata, por su parte, cae el 0.45 %, hasta los 72.68 dólares.

Y todo ello en una jornada en la que las bolsas europeas no cotizan por el festivo de Lunes de Pascua, al igual que han hecho otros mercados asiáticos como el de Shanghái o el de Hong Kong, que celebran el Día del Barrido de Tumbas.

Sí ha operado, en cambio, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que ha subido el 0.55 % este lunes; y también lo hace Wall Street, que ha abierto en tono mixto, aunque a esta hora sus tres principales índices cotizaban ya con avances.

Los mercados han arrancado una nueva semana más pendientes de las novedades sobre el conflicto en Oriente Medio tras el rechazo de Irán a un alto el fuego temporal y su propuesta para poner fin de forma permanente al conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pospuesto el ultimátum a Irán para abrir el estrecho de Ormuz hasta mañana martes a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT).

Además, este lunes Israel ha afirmado haber atacado e inhabilitado la principal planta petroquímica de Irán.