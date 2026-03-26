Presidenta de la ABA aboga por educación financiera para las mujeres

La presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz, señaló que, a pesar de los avances alcanzados en temas de inclusión financiera para las mujeres, aún existen desafíos importantes, tanto en los puestos de alto nivel como en su participación en el crédito.

“Más de 53% de las mujeres son microempresarias, solamente el 27% lideran pequeñas empresas y apenas un 13% dirigen medianas empresas, eso nos pone una tarea importante de trabajar temas como la economía del cuidado, capacitación y acompañamiento para lograr que las mujeres vayan escalando en participación y volumen de negocios”, sostuvo la ejecutiva de la ABA al ser entrevistada en el programa Mujeres de Peso.

Ruíz, quien es la primera mujer en presidir el gremio de la banca, indicó se registra un incremento en la participación femenina en el financiamiento, pero los montos a los que acceden siguen siendo pequeños, un 38% de cada 100 pesos. “Esto nos dice de lo importante de la educación financiera y del acompañamiento a sus iniciativas”, expuso la ejecutiva y agregó que muchas mujeres no saben que un “blower” es una garantía para acceder a un crédito.

“Hay un gap (brecha) importante ahí porque como son micronegocios de subsistencia, la mayoría son menores préstamos, y qué también vemos que hay una necesidad importante de educación financiera y de acompañamiento. Tenemos microempresarias en el área de repostería, de panadería, de salones de belleza que aún no conocen que un blower es una garantía para acceder a un crédito en mejores condiciones financieras”, enfatizó, apuntando que existen mujeres que acuden a los productos financieros más costosos. “Básicamente lideran los préstamos de consumo, no los comerciales por elemento de garantía”, agregó.

Foro Mujeres en la Banca

La presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, valoró el impacto del foro Mujeres en la Banca como un espacio que ha impulsado la visibilización del liderazgo femenino en el sector financiero.

“Se creó un interés genuino en que se vea el rostro de la mujer en la banca en sus distintas dimensiones”, expresó Ruiz, al destacar cómo esta iniciativa de Mujeres de Peso ha motivado nuevas acciones dentro de las entidades financieras para reconocer el rol de las féminas en áreas tradicionalmente lideradas por hombres.

Señaló que este tipo de espacios contribuyen a abrir oportunidades y generar reflexión en el sector sobre la importancia de una mayor inclusión.

En ese sentido, llamó a las líderes del sistema financiero a participar en la segunda edición del foro, que se celebrará este sábado 28 de marzo en Santiago, resaltando que representa un aporte clave al fortalecimiento del liderazgo femenino en la banca.

Al ser entrevistada, Ruiz también subrayó que en la última década entidades como Adopem, Banco BHD y Ademi han sido referentes en equidad de género, y que iniciativas como el Wi-Fi Code han promovido la adopción de estrategias inclusivas en casi la totalidad del sistema financiero.

El foro Mujeres en la Banca se realizará en el Centro León de Santiago, bajo el lema “Liderazgo que transforma: el corazón de las finanzas late en el Cibao”, con la participación de ejecutivas y líderes del sector, este año en alianza con la agencia de comunicación estratégica Sonríete.