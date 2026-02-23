App de ProUsuario permite tramitar quejas sobre servicios financieros

La Superintendencia de Bancos promueve el uso de la aplicación móvil que permite a los usuarios del sector financiero tramitar quejas e inconformidades sobre los productos y servicios que ofrecen las entidades bancarias.

Esta App, que ya tiene más de medio millón de personas registradas en todo el país, según cifras oficiales, es un canal institucional que maneja la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de la superintendencia.

La aplicación, desde octubre de 2021, acompaña a clientes del sector bancario para que se empoderen en el manejo de sus finanzas, desarrollen un mejor conocimiento de sus productos financieros y fortalezcan sus capacidades de decisión.

Además, permite que los usuarios presenten quejas sobre productos y servicios financieros y da la facilidad de que si un usuario ha agotado un proceso de reclamación en su banco y no está satisfecho con el resultado, pueda elevar su caso a la Superintendencia.

Durante el último año, el 47% de las quejas registradas han sido realizadas a través de la aplicación y de un total de 6,616 reclamaciones elevadas al ente supervisor en 2025, el 12% ingresó a través de la aplicación.

Los datos refieren que el 27% de las reclamaciones realizadas mediante la App proviene de usuarios residentes fuera del Gran Santo Domingo y clientes de la banca residentes en el “Sur profundo” y en la línea noroeste han hecho el 6% de los reclamos.

De acuerdo con Natalia Sánchez, directora de ProUsuario, la aplicación ha contribuido a dinamizar la interacción entre la oficina y los usuarios, así como a reducir la presión sobre el canal de atención presencial y los procesos burocráticos.

Sánchez precisa que casi la mitad (48%) de los contactos se realizan a través de esta plataforma y otros canales digitales, lo que confirma su importancia para la ciudadanía.

Destaca que todos los canales de atención han mostrado crecimiento, como resultado de una mayor visibilidad y fortalecimiento institucional.

Una de las funciones más populares de la App es la que facilita a los usuarios solicitar su exclusión de las listas de llamadas de las entidades financieras para ofrecerles nuevos productos y servicios. Incluye el Mapa Bancario, que posibilita visualizar la ubicación de sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios de todo el territorio nacional.

El apartado Salud Financiera permite a los usuarios generar un diagnóstico de su nivel de endeudamiento, útil para analizar la relación entre las deudas personales y los ingresos con el fin de prevenir situaciones de estrés financiero.

La aplicación es gratuita. Se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones Google Play y App Store. Para el registro, es necesario introducir su nombre, correo electrónico y tener a mano su identificación física. Debe hacerse desde un dispositivo con cámara para posibilitar el reconocimiento facial, incorporado como una de las medidas de seguridad con que se protege la información de los usuarios.

Revisar historial

La aplicación permite a los usuarios tener acceso a su historial de créditos con la banca y una clasificación crediticia, a partir de información almacenada en la Central de Riesgos, un banco de datos concebido por la Ley Monetaria y Financiera que constituye un bien público y es gestionado por la SB.

Experiencia

Los usuarios han reconocido el valor de la aplicación de ProUsuario. “Bajé la aplicación por las diferentes amenidades que tiene y resulta que me enteré de que tenía una cuenta inactiva con un buen balance a mi favor. Hice el trámite en el banco y pude retirar el dinero”, escribió F. Ferrer a través de su cuenta en la red social Instagram.

Como ella, más de 168 mil usuarios han identificado cuentas inactivas y abandonadas a través de la app, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Bancos.

P. Pinales, otro usuario de la app, manifestó su satisfacción a través de X. “Esto de verdad funciona. Hace como seis meses que seleccioné esa opción (exclusión de lista de llamadas para ofrecer productos financieros) y ya no recibo llamadas de ofertas de bancos”.

A la fecha, se han realizado 738,000 solicitudes de exclusión de listas de mercado, indica la SB.

Además de facilitar el acceso a servicios e información crediticia, la aplicación ofrece contenido educativo y herramientas útiles para quienes se plantean mejorar su salud financiera. Esto supone un alto valor para los usuarios bancarios, pues ayuda a reducir la asimetría en el nivel de información y educación que tienen con respecto a los bancos.