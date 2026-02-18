Contraloría emite primera normativa para registro de nuevos contratos de alquiler y arrendamiento

El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, emitió la Resolución núm. IN-CGR-RES-2026-0002, que por primera vez establece controles preventivos para el registro de nuevos contratos de alquileres y arrendamientos, a los fines de asegurar que el inmueble cumpla con los metrajes, distribución, accesibilidad e instalaciones definidas en el pliego de condiciones, ficha técnica o el contrato, según corresponda.

Espinosa Pérez explicó que dicha disposición responde al Plan de Transformación de los Procesos Misionales de la Contraloría General, y como parte del establecimiento de controles preventivos para la ejecución y desembolsos de los recursos públicos, especialmente enmarcados dentro de la iniciativa de la supervisión material de obras, bienes y servicios.

“La misma representa un paso trascendental en el fortalecimiento de la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, al garantizar que el Estado solo asuma compromisos financieros sobre inmuebles que cumplan efectivamente con las condiciones técnicas y contractuales establecidas”, puntualizó el contralor.

Sostuvo que la presente resolución, que entrará en vigencia a partir del primero de marzo de 2026, establece que todo proceso de contratación de alquileres y arrendamientos, deberá constar de manera obligatoria, y previo al proceso de registro de TRE contrato en esta Contraloría, con un Informe de Inspección y Evaluación Técnica de dicho inmueble por parte de un personal técnico de la Contraloría, a los fines de validar las especificaciones técnicas estipuladas en el proceso de contratación y acuerdo contractual resultante; así como la correspondencia de las mismas con las obligaciones financieras a ser contraídas.

El funcionario indicó que, previo a la carga de los trámites en el sistema TRE Contratos, las instituciones deberán solicitar al Contralor General, mediante comunicación a la firma de la máxima autoridad ejecutiva, la asignación de los peritos técnicos que realizarán la inspección de lugar para verificar las características del inmueble. Dicha solicitud deberá contener anexa una copia del contrato firmado entre las partes.

Asimismo, expresó que una vez emitido el Informe de Inspección y Evaluación Técnica, que valida la correspondencia entre las especificaciones técnicas y el inmueble sujeto a inspección, la Contraloría remitirá a la institución contratante dicho informe, y esta procederá a cargarlo al trámite de registro en el Sistema TRE Contratos, conjuntamente con los demás requisitos establecidos.

Espinosa Pérez subrayó que, para el caso de los inmuebles ya contratados a la fecha de emisión de esta resolución, la Contraloría General de la República se reserva la facultad de inspeccionarlos en cualquier momento que lo considere necesario.

La disposición deberá ser cumplida por todos los ministros, directores generales, directores nacionales, titulares de las instituciones descentralizadas y autónomas no financiera, de los organismos de la Seguridad Social y las empresas públicas.