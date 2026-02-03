CEO de DP World: “Pasamos de 900 mil a 3.1 millones de contenedores”

Durante un panel en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, celebrada en Dubai, el chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem señaló que su organización cuenta con 25 años de presencia en territorio dominicano, etapa en la que ha desarrollado proyectos clave de infraestructura logística y aeroportuaria que fortalecen la conectividad entre Estados Unidos y América Latina y facilitan la integración del país a las cadenas globales de suministro.

El líder empresarial subrayó la magnitud de la apuesta financiera realizada por el grupo. “Invertimos alrededor de 750 millones de dólares en la expansión”, precisando que este crecimiento permitió multiplicar la capacidad operativa: “Pasamos de 900 mil a 3.1 millones de contenedores”.

Sultan Ahmed bin Sulayem, de acuedo a nota de prensa, destacó el crecimiento sostenido de República Dominicana y afirmó que el país se ha consolidado como un destino confiable para la inversión internacional, impulsado por su estabilidad y liderazgo.

“El país es atractivo porque hay confianza, hay flujo económico y hay un gobierno que apoya el desarrollo de los negocios”, aseguró Ahmed bin Sulayem.

Bin Sulayem reconoció que la iniciativa generó dudas en sus primeras fases. “Muchos pensaron que no iba a funcionar, pero lo hicimos”, expresó, para luego enfatizar los resultados obtenidos: “Hoy puedo decir con claridad que fue un gran éxito”. En esa misma línea, destacó que “el aeropuerto de hoy es uno de los más avanzados y mejor conectados entre Estados Unidos y América Latina”.

Asimismo, valoró el clima de negocios del país al asegurar que “el país es atractivo porque hay confianza, hay flujo económico y hay un gobierno que apoya el desarrollo de los negocios”, lo que, afirmó, ha impulsado la demanda de empresas internacionales interesadas en operar desde las zonas francas.

En Dubai también se encuentra el presidente Abinader los ministros de Hacienda y Economía, Magin Diaz; de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó; de Administración Pública, Sigmund Freund; el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera Sued.

La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán y el embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos, Renso Antonio Herrera Franco.