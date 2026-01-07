Banco Popular lanza plataforma digital para Pymes

El Banco Popular Dominicano lanzó una innovadora plataforma digital para fortalecer la conexión y colaboración entre pequeñas y medianas empresas (pymes) y ampliar su visibilidad comercial frente a potenciales clientes y aliados estratégicos.

La Red Impulsa Popular es una herramienta digital que no solo facilitará oportunidades de negocio entre las propias pymes, sino que también permitirá que estas empresas promocionen sus productos y servicios ante cualquier usuario que acceda al portal, lo que generará nuevas oportunidades de ventas y expansión comercial.

La plataforma, que forma parte de la estrategia Impulsa Popular, incluye un directorio empresarial y un espacio de negociación donde las pymes registradas pueden publicar sus ofertas, productos y servicios, permitiéndoles alcanzar una mayor audiencia.

A través de este entorno digital, las empresas pueden conectarse para procesos de cotización, licitación y acuerdos comerciales, así como impulsar la compra local y el encadenamiento productivo nacional.

¿Cómo acceder?

Las ventajas de ser parte de Red Impulsa Popular son claras, ya que facilita a una pyme poder obtener nuevos clientes y también generar ahorros en las compras de insumos, materiales, productos y servicios para su negocio.

Está disponible para las pymes que forman parte de la cartera de clientes empresariales del Banco Popular. Una vez registradas, los usuarios de estas empresas reciben sus credenciales de acceso para integrarse a la comunidad y comenzar a interactuar como compradores o proveedores, según sus necesidades. Al concluir el 2025, la red contaba con más de 400 empresas registradas.Esta cifra representa una porción del ecosistema pyme del Popular, que supera los 70,000 clientes a nivel nacional. De las más de 400 pymes que ya se han integrado, el 41% pertenece al sector inmobiliario. El resto se distribuye entre los sectores de servicios, comercio, manufactura, educación y agropecuario.