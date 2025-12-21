RD recauda más de RD$8,800 millones en importación de piezas de autos

El país importa una amplia variedad de productos, como combustibles, alimentos, bebidas, maquinarias y vehículos, entre otros bienes que en conjunto generan miles de millones de pesos dominicanos en recaudaciones para el Estado.

Entre los artículos con mayor impacto fiscal se encuentran las piezas y partes de vehículos y motocicletas.

De 2022 a 2025, la entrada de estos componentes al país alcanzó un total de 44,105,171 unidades, lo que refleja la magnitud del comercio vinculado al sector automotor.

Según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), las importaciones correspondientes a la partida arancelaria 8708 generaron una recaudación de RD$8,830,550,405.70 confirmando la relevancia de este renglón dentro del comercio exterior y los ingresos fiscales.

Este monto es el resultado de los impuestos aplicados a dichas importaciones, específicamente el Gravamen Aduanero y el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

Durante el período analizado, el Gravamen Aduanero aportó RD$2,511,336,320.23, mientras que el ITBIS concentró la mayor parte de la recaudación, al alcanzar RD$6,319,214,085.47.

Imagen ilustrativa a piezas y repuestos de vehículos.Istock

A lo largo de los años evaluados, la recaudación mostró un comportamiento variable. En 2022 se registraron ingresos por RD$2,326,927,983.83, mientras que en 2023 el monto ascendió a RD$1,998,537,973.97.

Para 2024 se observó un incremento que situó la recaudación en RD$2,236,772,283.13 y, en el caso de 2025, las cifras provisionales hasta octubre alcanzaron RD$2,268,312,164.76.

El análisis por tipo de mercancía revela que la partida residual identificada como “los demás”, correspondiente al arancel 8708.99.90, encabezó la recaudación general al generar RD$2,055,013,087.55, consolidándose como el principal renglón dentro del total de ingresos.

Junto a esta categoría, otros componentes aportaron montos significativos al fisco dominicano.

Los sistemas de suspensión y sus partes, incluidos los amortiguadores, generaron RD$794,213,954.57, seguidos por las guarniciones de frenos montadas, con RD$747,793,973.92.

Asimismo, las ruedas y sus partes alcanzaron una recaudación de RD$517,909,869.84, mientras que los radiadores y sus componentes sumaron RD$502,757,072.70.

En el caso de las piezas de carrocería, como guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas y sus partes, estas importaciones también tuvieron un peso relevante, al generar RD$593,857,536.48 durante el período comprendido entre 2022 y octubre de 2025.