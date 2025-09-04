El país participará en la 20 Reunión Regional Americana de la OIT

República Dominicana celebrará en su territorio la 20 Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el propósito de debatir temas de interés nacional relacionados al empleo, la formalidad y la capacitación laboral.

Encabezada por el presidente Luis Abinader y el director general de OIT, Gilbert F. Houngbo, el encuentro está pautado para los tres primeros días de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.

“Se trata de un gran acontecimiento para nuestro país y un gran evento que impactará hacia el futuro. Esos resultados serán referencia en materia laboral en el continente de cara a los próximos años”, comentó Olivares.

Los temas a debatir abarcan la creación de empleo, el fortalecimiento de derechos laborales, el desarrollo sostenible, la transición hacia sociedades resilientes y las políticas públicas de formación profesional, en un marco de diálogo tripartito que consagra el mandato de la OIT y contará con más de 500 invitados nacionales e internacionales.

Mencionó que la actividad servirá para demostrar la influencia y el éxito del país en aspectos fundamentales del trabajo como el tripartismo y el diálogo laboral los cuales contribuyen a la paz social.

Como anfitriones de la reunión, destacó que después de la Cumbre de las Américas, esta reunión es la más importante del año para el continente americano y será la primera en realizarse luego de la pandemia del COVID-19, teniendo una trascendencia especial.

Bajo la espera de una participación histórica los resultados de este cónclave de trabajo servirán para modernizar al país en temas como teletrabajo, las políticas laborales internacionales, revisar la implementación de la agenda de trabajo y compartir experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros.