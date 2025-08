Ministro de Trabajo espera aprobación del Código de Trabajo en nueva legislatura

Eddy Olivares, ministro de Trabajo, afirmó que el Código Laboral será aprobado en la segunda legislatura del presente año, que quedará abierta a partir del 16 de agosto, y tiene la convicción de que pudiera ser la primera ley que se apruebe en ese periodo.

Recordó que la pieza, que perimió en la legislatura recién concluida, será reintroducida nuevamente, y no tendrá mayores dificultades en ser sancionada, ya que ha sido consensuada en más de un 95%, aclarando que, pese a la insistencia de dirigentes empresariales, la cesantía no se toca, tal como lo expresó el presidente Luis Abinader.

“Estuve conversando con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y él tiene el interés, la voluntad y la decisión de retomarlo inmediatamente para conocerlo, y como ya pasó por el tripartidismo, se conoció en vistas públicas donde nos escucharon a todos los actores, es decir que ha sido bien consensuado, entonces, yo pienso que en el primer mes de la próxima legislatura deberá aprobarse ese Código”, aseguró Olivares al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Insistió en que existe la voluntad de los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, de que la pieza se conozca en el menor tiempo posible, por lo que aseguró que este año habrá Código de Trabajo, y tal vez sea la primera ley de la legislatura que se inicia el 16 de este mes.

Recalcó que la cesantía se mantendrá porque no consensuó y al no consensuarse no puede estar en la reforma.

“El tema de la cesantía no está en discusión; la cesantía es una cultura; aunque parezca una paradoja, quien incluye la cesantía en la legislación dominicana fue el dictador Rafael Trujillo Molina, y eso se convirtió en una cultura. Tocarla es algo improbable, salvo que haya un pacto en el que los trabajadores tengan la garantía de que tendrán algo más favorable que la cesantía”, enfatizó el funcionario.

Defiende derecho de familia presidencial

Así mismo, defendió el derecho que tienen la primera dama y sus hijas de pronunciarse sobre el Código Penal, ya que la organización oficialista dejó a sus militantes y dirigentes actuar conforme a su conciencia.

“Lo que pasa es que se dejó libre a todo el mundo, el PRM no ha bajado línea en torno al Código Penal, sobre todo por el planteamiento que se ha hecho de que hay que respetar el tema de conciencia que se están estableciendo en esa reforma, y en ese sentido, todo el mundo, incluyendo la primera dama y las hijas del presidente, tenemos derechos a manifestarnos en ese tema”, respondió Olivares al ser cuestionado sobre la controversia que se ha generado en ese sentido.

Manifestó que así como los legisladores quedaron libres, y cada cual tiene la posición que considere tener, de igual manera cualquier miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y eso incluye a la primera dama y a las hijas del presidente, con el mismo derecho.