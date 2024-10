Economista Félix Calvo pone en circulación el libro "Caos Monetario en Santo Domingo"

EL pasado lunes, 14 de octubre, en el salón de usos múltiples del Archivo General de la Nación, fue puesta en circulación la obra “Caos Monetario en Santo Domingo. La desmonetización de la plata. Fracaso del primer banco de emisión 1880-1900”.

El autor de la obra es el economista Félix Calvo Peralta, ex vicegobernador del Banco Central de la República Dominicana.

La presentación estuvo a cargo del Archivo General de la Nación (AGN), entidad que la publica como Volumen DX de su colección y su impresión fue realizada por la Editora Corripio.

El comentarista de la obra fue el economista Apolinar Veloz, académico, ex-gerente del Banco Central y ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI). La sala estuvo llena todo el tiempo.

La obra trata de la crisis monetaria continua que dominaron la escena en las dos últimas décadas del siglo XIX. También expone las causas, en especial, la crisis debido a la desmonetización de la plata y la incomprensión de ese fenómeno monetario que se produjo en la transición al patrón oro.

Destaca el papel de Estados Unidos promoviendo el patrón oro a través de la San Domingo Improvement Co. of New York, una empresa que trajo a Santo Domingo al economista estadounidense James W. Laughlin, prestigioso economista y académico, quien elaboró la reforma monetaria que Estados Unidos impulsaba en el país, entonces tratando de alcanzar la estabilidad monetaria para que el país pudiese pagar su deuda pública.

Otra temática que trata el autor es la influencia francesa en el gobierno de Ulises Heureaux y en el creado banco de emisión llamado Banco Nacional de Santo Domingo, de capitales franceses.

El modelo monetario propuesto por los franceses a través de la Unión Latina se fundamentaba en defender el patrón plata y en el bimetalismo. El autor destaca cómo en el área monetaria se dio un enfrentamiento en El Caribe entre las grandes potencias.

El ensayo también dedica varios capítulos al primer banco de emisión monetaria creado en el país y sus operaciones, balances, etc. Asimismo, explica cómo ese banco emisor colapsa en el vórtice de la crisis monetaria.

Un punto destacado por el comentarista de la obra, el economista Veloz, es lo tratado en el ensayo sobre cómo fluía la liquidez monetaria al país a través del comercio exterior.