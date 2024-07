Medidas de Venezuela contra RD no tienen un impacto “significativo”, según empresariado y gobierno

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso J. Marranzini y el ministro de la Presidencia, Joel Santos se refirieron este miércoles a la ruptura de las relaciones entre Venezuela y República Dominica y la cancelación de los vuelos entre ambas naciones previo a la actual crisis política que atraviesa el país suramericano.

Al hablar con miembros de la prensa sobre el posible impacto negativo que esto pudiera generar para la isla caribeña, ambos señalaron que estas medidas no tendrían un impacto económico mayor debido a que no tenían lazos de cooperación tan fortalecidos.

Celso J. Marranzini destacó que “algún impacto tendrá”, sin embargo, consideró que a nivel macroeconómico no será relevante porque el intercambio no era lo suficientemente robusto para que se viera afectado.

“Algún impacto habrá porque siempre algo hay pero a nivel macroeconómico no afecta a la República Dominicana porque el intercambio con Venezuela no es suficiente para que tenga un impacto”, expresó al referirse a un posible impacto negativo y significativo para la isla.

Además, señaló que la situación actual de Venezuela es un problema político donde se debe de priorizar la solidaridad con la nación debido a la inestabilidad que sufre luego de los resultados que otorgó el Consejo Nacional Electoral del país, dando como ganador a Nicolás Maduro.

“Eso no tiene un mayor impacto más bien es un tema de propiedad regional, político y sobre todo de solidaridad con el pueblo venezolano que sufre esta inestabilidad política y ese proceso electoral con falta de transparencia donde no se está respetando la democracia popular y donde hay un conflicto”, dijo.

Por su lado, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, expresó que el intercambio comercial entre ambas naciones no es significativo y por tanto, no es de notabilidad para la economía de República Dominicana, sin embargo, resaltó que no todo debe de erradicar en los beneficios económicos sino que también hay que ver las posibilidades del potencial en futuras cooperaciones cuando todo se normalice.

“No todo es economía, al final de cuentas hay que posibilidad del potencial hacia el futuro y en la medida que todo vaya avanzando en el fortalecimiento de las relaciones y de una vez rodos estos temas se aclaren esto ayudará a lo económico, mientras tanto el impacto no es significativo”, detalló.

El Gobierno de Venezuela exigió el lunes a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano", en rechazo a sus "injerencistas acciones y declaraciones" sobre las presidenciales de este domingo.

Además, el Ministerio de Transporte de Venezuela anunció la suspensión temporal de los vuelos aerocomerciales desde y hacia República Dominicana por las mismas razones.