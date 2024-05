Rector Unapec resalta papel en formación de profesionales cualificados ante desafíos internacionales

El rector de la Universidad APEC, Unapec, Franklyn Holguín Haché, destacó la formación de profesionales cualificados con capacidad de contribuir de manera productiva al desarrollo de la República Dominicana, y de dar respuesta a través de soluciones y alternativas innovadoras a los desafíos que plantea el nuevo orden internacional.

Holguín Haché reveló que, en ese proceso, las investigaciones realizadas por Unapec están dirigidas a satisfacer esas necesidades, mediante la provisión de datos y análisis que reúnan potencial de respaldar la toma de decisiones de los responsables de políticas públicas.

Indicó que las tres facultades docentes, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias e Ingeniería, y Humanidades, entrañan una completa oferta académica de grado, con técnicos y licenciaturas en las áreas de negocios, artes, comunicación, tecnología, servicios y las disciplinas propias de las humanidades, abriendo un mundo de posibilidades a los futuros profesionales que demanda la sociedad global.

Holguín Haché exhortó a los recién ingresados a desarrollar el orgullo de pertenencia del centro académico con una larga historia de vida de estudios superiores.

Expuso que esa casa de altos estudios fue fundada por 40 empresarios durante el período de posdictadura, que tuvieron la visión de identificar la necesidad de formar talentos con un pensamiento crítico y capacidad idónea, para integrarse al mercado de trabajo.

“A partir de ahí, en casi 60 años, esa visión de Unapec no ha variado, no ha cambiado, es la misma visión de responsabilidad social en la República Dominicana; no segregamos al seleccionar la matrícula estudiantil entre estatus social, ni económico, ni étnico, solo vamos detrás de discípulos responsables que posean un índice académico aceptable, y que quieran insertarse al mercado de trabajo por esa razón”, dijo.

“Del mismo modo les invito a contagiarse del brío de cuerpo del centro académico que sobresale entre sus pares como el de mayor internacionalización de educación superior, mediante lazos de cooperación e integración de políticas, programas e iniciativas con las Instituciones de Educación Superior (IES) de otros lugares del mundo, lo que nos permite tejer redes de conocimiento e investigación, y alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado”, añadió.