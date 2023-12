Los miembros de la comisión que negoció con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. (Aerodom), empresa regenteada por la compañía francesa Vinci Airport, revelaron que los primeros US$775 millones irán destinados varia sobras de infraestructura vial como la construcción de un puente paralelo al Jacinto Peynado, y un puente que sustituirá al Flotante en el río Ozama.

Asimismo, la solución vial de la rotonda de las Fuerzas Armadas, un elevado en la Isabel Aguiar y 6 de noviembre (Pintura); solución de la rotonda de Arroyo Hondo, conexión Jacobo Majluta con la Circunvalación (club Colgate- Proyecto Bisonó, solución República de Colombia.

Video Detallan obras con los US$775 MM



También, el proyecto Santo Domingo Cambia, que abarca un programa de construcción de calles y avenidas del Gran Santo Domingo, construcción de calles de La Caleta, Boca Chica. Como también, en Los Alcarrizos, Pedro Brand, Pantoja y de manera parcial en otros municipios de las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Haina, Santiago, San Pedro, San Francisco y La Vega.

Entre otras 139 obras en todo el país, se trabajará en la construcción de la calle Las Damas, en Santo Domingo Este; construcción de la calle La Grúa, también en Santo Domingo Este, y la vía de Sabana Perdida-La Victoria con la avenida Charles de Gaulle.

Los recursos que entrarán como primera partida, ascendentes a US$775 millones, se harán “en aras de fortalecer la transparencia en el uso de los fondos de este contrato”, para lo cual el Gobierno dispondrá una cuenta especializada para inversiones de capital de alto impacto para la ciudadanía, según un documento con el cronograma de obras.

Otras obras

El ministro señaló que el Gobierno está realizando otras inversiones en la ciudad de Santo Domingo para convertirla cada vez más en un mejor destino turístico.

Citó las inversiones que se están haciendo: la remodelación de la ciudad colonial que hay una inversión importante que el Gobierno está realizando y el próximo año también va a anunciar el Centro de Convenciones de la ciudad de Santo Domingo, “todo eso que va a generar más tráfico y mayor crecimiento y desarrollo turístico para la ciudad de Santo Domingo”.

En ese contexto, el ministro enfatizó que el Gobierno no puede quedarse con ese brazo suelto y no realizar las modificaciones en la infraestructura adecuada en el Aeropuerto Internacional de las Américas.

Sostuvo que el Gobierno está preparándose para el futuro y por eso también trabajarán en todos los “hub logísticos”, porque se trata de un trabajo integral, que también mira otros aspectos. Señaló que se busca acelerar el crecimiento de la economía para los próximos diez años. El ministro recalcó que no se trata de un proyecto reeleccionista, puesto que rebasa completamente el período electoral. “ahora bien, si alguien cree que no gana, pues debe preocuparse”. Insistieron que el ajuste de la tarifa es de un 13 % y que el impacto será de US$2.48 y no llega el 1 % del costo del pasaje aéreo.