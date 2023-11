Javier Milei: Salvación o hundimiento de Argentina

Argentina tiene 2.7 millones de kilómetros cuadrados y 45.8 millones habitantes. Es uno de los principales exportadores mundiales de granos alimenticios y carne. Tiene altos niveles de educación y científicos que construirían una bomba atómica sin problemas. Al principio del siglo pasado era un país rico y más desarrollado que muchos europeos. Su capital, Buenos Aires, es de las mas bellas del mundo. ¿Cuál ha sido el problema de Argentina? El peronismo, el populismo, el consumismo y la corrupción que han predominado por décadas, exacerbado los déficits, la deuda, la inflación y un mercado negro de divisas. Solo sacar al peronismo del poder es un paso gigantesco y por eso celebré el triunfo de Milei. He leído todas sus declaraciones. Algunas buenas, otras no. Eliminar 10 ministros es excelente, pero darles la compensación a los trabajadores puede requerir muchos recursos que el tiempo repone. Al final, ya en el poder, es posible que solo pueda eliminar 3 o 4 ministerios. Porque una cosa es hacer campaña y prometer y otra es gobernar y ver que puede cumplir. Eliminar el Banco Central, tendrá que pasar por el Congreso, donde no tiene mayoría. Lo veo innecesario y peligroso y se dará cuenta más adelante. Dolarizar la economía, seria excelente para acabar con esa alta inflación (sobre el 100% anual) y eliminar el mercado negro de divisas que está generando demasiada pobreza. Una vez se intentó y fracaso. Dolarizar requiere músculos financieros que Argentina no tiene, para limpiar los pasivos de su Banco Central y convertir toda la deuda en dólares. ¿Cuanto? Puede superar los 100 mil millones de dólares. Sin embargo, debe intentarlo con una buena estrategia, aunque implique grandes sacrificios, porque los argentinos son muy dados a gastar más de lo que pueden y llevar una vida al estilo europeo. Argentina era un país predominantemente de clase media, con pobreza de 10%, pero en los últimos 40 años promedia un 30% y hoy alcanza el 40.1%. Podrán calificar a Milei de ultraderechista, loco y peligroso, pero la economía argentina necesita un shock y solo un loco puede lograrlo. A Nayib Bukele lo tildaban de loco, pero libero a El Salvador de las garras de la delincuencia y hasta logro la sede de Miss Universo, que era imposible años atrás. Hoy, a este loco lo apoya el 70% de la población. Los llamados “LOCOS” a veces son necesarios cuando los cuerdos se cagan en sus pantalones.