Estados Unidos destaca el clima de inversión en el país

Estados Unidos valora los esfuerzos de la actual administración de Gobierno de República Dominicana bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, afirmando que “han llevado a RD a destacarse como uno de los pocos países de la región donde los ideales e instituciones democráticas están en ascenso”, en su reporte sobre el Clima de Inversiones 2023 (The U.S. Department of State ‘s Investment Climate Statements).

En dicho reporte, publicado por el Departamento de Estado, se destaca que la actual administración continúa cumpliendo con su compromiso de mantener la lucha contra la corrupción, mantiene el respeto a la autonomía e independencia del Ministerio Público, de acuerdo a un comunicado.

La creación de un Ministerio de Justicia es bien valorado, con el propósito, entre otros, de que pueda monitorear el sistema penitenciario, dando paso a que el Ministerio Público concentre sus esfuerzos en las investigaciones.

A pesar de estas acciones, señala que aún persisten “tardanzas significativas en obtener una decisión” del Poder Judicial. Manifestó el éxito del Gobierno Dominicano en lograr la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio en el año 2022.