DGII anuncia que el martes 17 comienza la renovación del marbete

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció que a parir del martes 17 de octubre inicia del periodo de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2023-2024, para 1,770,261 vehículos hábiles.

Para este período el Gobierno estima recaudar RD$2,881,804,500.00.

La DGII informó, en una nota de prensa, la disponibilidad de la renovación del marbete 2023-2024 a través de la aplicación DGII.

A través de esa innovación tecnológica, los contribuyentes podrán renovar el marbete desde su celular y recibir la estampilla en la dirección que coloquen mediante un servicio de mensajería.

Para ello el único requisito es descargar la aplicación móvil de DGII disponible en App Store y Google Play.

Los valores del Impuesto de Circulación Vehicular permanecen invariables con relación al periodo anterior, de RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2018 y RD$3,000.00 para los vehículos fabricados del año 2019, en adelante.

“Para la renovación estarán disponibles 44 entidades financieras, con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el martes 31 de enero de 2024”.

También se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil desde el inicio del periodo de renovación y hasta el domingo 14 de enero de 2024.

Para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado.

Sanciones si no renueva tiempo

Se mantienen los montos correspondientes a las sanciones de recargo por no renovación durante el plazo establecido de RD$2,000.00 a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2024.

“RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2022-2023 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa). Y RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2021-2022 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa)”.