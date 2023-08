Apoya decisión corte EEUU que niega a la FDA derecho a restringir el comercio de cigarros premium

La embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, respaldó la decisión de la Corte del Distrito de Columbia de los EEUU de negar a la Administradora de Alimentos y Medicinas del Gobierno Federal (FDA) el derecho a imponer restricciones a la comercialización de Cigarros Premium en ese importante mercado de consumidores, declarando nula cualquier decisión al respecto.

La decisión del juez federal Amit Mehta elimina la posibilidad de que se apliquen en el mercado americano restricciones a la comercialización en cuanto a anunciarse, promoción de marcas y sobre el empaquetado de los cigarros premium, como ya se está aplicando en otras naciones.

Una delegación de la embajada dominicana coordinada por Guzmán e integrada por los consejeros de asuntos económicos y comerciales y de asuntos congresuales, Leonel Mateo y Emilia Conde, respectivamente, sostuvieron reuniones con las diferentes asociaciones del sector que se opusieron a la medida de la FDA, a quienes le plantearon los daños que la misma tendría para la industria del tabaco que genera miles de empleos y cuantiosos recursos para varias naciones.

"Los esfuerzos de la embajada, junto al sector privado, representado por la Asociación de Cigarros Premium (PCA), la Asociación Americana de los Derechos del Cigarro (CRA) y la Asociación de Cigarros de América (CCA), quienes rechazaron rotundamente dichas restricciones en los tribunales, fue primordial para lograr la decisión de la corte federal", manifestó Sonia Guzmán.

La diplomática también destacó el apoyo del congresista Dan Meuser y demás miembros del Comité del Cigarro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por sus declaraciones públicas en favor del sector.

Sonia Guzmán calificó como trascendental dicha medida, ya que la misma iba a afectar con nuevas regulaciones a la industria del tabaco de varios países productores de puros como República Dominicana, cuyas exportaciones al mercado norteamericano alcanzaron los 1,000 millones de dólares el año pasado, representando un 90 % del total de nuestras exportaciones globales del producto.

Agregó que también establece claramente la definición de un cigarro premium diferenciándolo de cualquier otro producto de tabaco, como los cigarrillos o vapeadores, los cuales son afectados frecuentemente con nuevas regulaciones.

Guzmán destacó que con los alegatos de la industria de cigarros se logró la decisión de la corte, la cual da estabilidad de comercialización a la industria en el mediano y largo plazo en ese importante mercado.

La Embajada Dominicana en los Estados Unidos informó que la decisión de la corte entra en vigencia de inmediato y que la misma determinó que las regulaciones de los cigarros premium no están bajo la jurisdicción de la FDA.

Tabacos Premium

La industria del tabaco en los EEUU calificó como premium los que cumplen con las siguientes características:

1. Es envuelto en una hoja entera de tabaco.

2. Contiene un aglutinante de tabaco en hoja al 100 %.

3. Contiene al menos el 50 % (del peso de tripa) de tabaco de tripa larga (es decir, hojas de tabaco enteras que se extienden a lo largo del cigarro).

4. Está hecho a mano o enrollado a mano (es decir, no se utilizó maquinaria aparte de herramientas simples, como tijeras para cortar el tabaco antes de enrollarlo).

5. No tiene filtro, punta que no sea de tabaco ni boquilla que no sea de tabaco;.

6. No tiene un sabor característico distinto del tabaco.

7. Contiene solo tabaco, agua y goma vegetal sin otros ingredientes ni aditivos.

8. Pesa más de 6 libras por cada 1,000 unidades.