Janel dice que es “un preso de confianza” del organismo

Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, dijo en una entrevista en el programa El Día, que él es un preso de confianza en esa institución y denuncia que allí hay ingobernabilidad, ya que el reglamento aprobado por el Pleno se contradice con la propia ley. Dijo que en la Cámara de Cuentas operan “Plenos ilegales”.

Sobre los supuestos acosos de los que se le acusa indicó que quien quiere saber quién es Janel Ramírez que vaya y pregunte en Monte Plata y, que eso da para escribir una película de Netflix. Manifestó que si se analiza la historia de la Cámara de Cuentas el dato importante que debe conocer la población es que desde 2013 al 2022 los planes anuales de auditoría no pudieron cumplirse. “Y nunca han logrado hacerse siete auditorías en un año”.

Precisó que al final de un año, lo que se dijo que se iba hacer en un año, ni en un 2% se ha logrado, “y eso es históricamente y vamos prácticamente en lo mismo, porque el que sigue haciendo lo mismo no puede tener resultados diferentes”, explicó.

Indicó que la Cámara de Cuentas es un ente técnico, pero no está aplicando el tecnicismo y el problema responde a mala planeación. Sostuvo que quien puede nombrar y desvincular no es él, sino el Pleno, que fue que aprobó un reglamento de la ley que contradice la propia ley y por eso se siente atado.

“Si yo me hubiera dado cuenta de eso, no me meto en eso”, enfatizó al recalcar que se considera un preso de confianza porque él tiene que hacer lo que diga el Pleno aunque esté en contra de la ley. Puso de ejemplo que en el reciente informe enviado al Congreso el reglamento establece que hay que dar 10 días laborables para réplicas de los responsables para que formulen sus explicaciones, pero la comunicación de remisión dio un plazo de dos días y como entiende que el Pleno no está por encima de la ley emitió una comunicación que generó situaciones internas.

Y por eso por primera vez en la historia de la República Dominicana el informe al Congreso tiene dos votos disidentes, porque no va con las normas internacionales, tal como lo confirma el informe PEFA (evalúa el gasto público y la rendición de cuentas). Afirmó que los miembros del Pleno son designados por el Congreso por un período de cuatro años, pero el equipo técnico es el mismo y se ha tratado de nombrar algunos en “Plenos ilegales”.

Plenos Ilegales

Los Plenos ilegales que allí operan, según Janel Ramírez, son los que han operado sin su presencia. Afirmó que los miembros del Pleno son designados por el Congreso por un período de cuatro años, pero el equipo técnico es el mismo y se ha tratado de nombrar algunos en “Plenos ilegales” que dejaron sin efecto nombramientos de personal de alto nivel, y desvinculaciones de personal, “prácticamente un Golpe de Estado”.

Y es ilegal, inconstitucional que se dé un Pleno sin el presidente y para que eso ocurra tendría que estar inhabilitado en sus funciones por licencia o vacaciones.