Gobierno incumple con comerciantes de cebolla y productores muestran preocupación por sus deudas

Los productores de cebollas de Vallejuelo y otras comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana sienten la presión de las deudas contraídas con las distintas entidades bancarias, fruto de que el Gobierno aún no cumplen con un subsidio que acordaron pagar a los comerciantes para que estos garantizarán la compra de la siembra de este rubro agrícola.

De acuerdo con el presidente de la Unión de Productores de Vallejuelo, Saulo Montero Encarnación, el gobierno se comprometió a intermediar para que los productores pudieran vender a un precio que no les causara pérdidas. Refirió que el Gobierno hizo un acuerdo, mediante el ministro de Agricultura, con los productores y los comerciantes, para mediante un subsidio o compensación que sería entregado a los comerciantes y este aún no se ha cumplido.

Una nota publicada por la Presidencia da cuenta de que, a finales de enero, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, dio garantías a los productores y comerciantes de cebolla de que podrían sostener el cultivo del rubro en la economía nacional.

Montero Encarnación que ese acuerdo implicaba que el Gobierno daría una compensación por cada quintal de cebolla que estos le compraran a los productores, y a la pregunta ¿De cuánto es esa compensación?, Montero dijo que se discute una cifra entre los RD$800.00 y RD,000 agregando que “esa parte la manejan ellos (Agricultura) con los comerciantes”.

“Los comerciantes recibieron ya toda la cebolla de los productores y ahora tienen la deuda con ellos, esperando que el Gobierno, a través del Ministerio, diera la compensación para ellos pagarle a los productores, ese es el esquema”, explicó Montero en una conversación telefónica con Listín Diario.

Agregó que, si el gobierno no cumple con la compensación a los comerciantes, estos no le pueden pagar a los productores y estos a su vez no podrán pagar los préstamos que han tomado a las entidades financieras, lo que crea grandes dificultades a los cebolleros de San Juan. Apuntó que en manos de los comerciantes hay alrededor de 300,000 quintales de este rubro agrícola.

Montero Encarnación señaló que la pasada semana realizaron una protesta frente al ministerio de Agricultura en reclamo de que el Gobierno cumpla con el acuerdo firmado a final de enero y que el próximo miércoles se reunirán nueva vez con el ministro de Agricultura para saber cuál será la solución del gobierno a esta grave situación que están viviendo los productores de cebolla.

Productores afirman el 40% de la cebolla están en sus casas

Dos productores de la zona de Jorgillo en Vallenuevo-San Juan consultados por Listín Diario, informaron que muchos productores tienen sus casas llenas de cebollas que no han podido ubicar en el mercado por esta situación entre el gobierno y los comerciantes.

Samuel Morillo Encarnación y Raúl Montero afirmaron que muchos productores tienen hasta el 40% de su siembra en sus casas y no encuentran que hacer con la presión de las deudas contraídas con los bancos para esta cosecha.

“Yo tengo 1,600 fundas de cebolla en la casa, es entaponados que estamos, entonces a mi lo que más me duele es que la gente del plan vía el Banco Agrícola, me prestan RD$400,000 para la siembra, entonces ahora, una producción excelente, pero con ella en la casa”, explicó angustiado Morillo Encarnación.

Agregó que a la zona han llegado algunas compañías autorizadas por el Gobierno por vía del “Plan”, unas tres compañías, incluida una asociación de las monjas “que es la que más ha comprado, pero no sé cómo se acordó. Aquí queda más del 40% de la cebolla”.

Explicó que cada año el Estado o el Gobierno ha ordenado la compra de cebollas en Vallejuelo, pero dijo que eso se le ha dado a las asociaciones, y que “las asociaciones no son compañías y esto es para compañías que tengan pignoración y vengan y compre las cebollas de Vallejuelo”.

Otra opinión es la del productor Raúl Montero, quien aseguró que ha conversado con muchos productores de su zona y que la realidad es que la cebolla no se ha vendido y que nadie ha recibido un peso de su producción. “Nadie ha podido vender ni un peso, está toda la cebolla aquí. Están todas las casas, todas las enramadas llenas de cebolla”, enfatizó el productor agrícola.

El presidente de la Unión de Productores de Cebolla, Saulo Montero, negó que el 40% de la siembra de cebolla aún esté en mano de los productores.

“Además de presidente de la Unión Nacional de Cebolleros, yo fui hasta hace poco el presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Vallejuelo y ahora estoy como gerente administrador del negocio, la cooperativa está participando como comercializadora. De hecho, la cooperativa le adquirió a los productores 22,000 quintales. Toda la cebolla de Vallejuelo, el 95% está en las manos de los comerciantes y la cooperativa”, aseguró.

Dijo que los productores lo tienen en sus manos es una factura que le dio la cooperativa y esta a su vez la entregaron al ministerio de Agricultura, entidad que las recibió y reconoció para el tema de la compensación. Agregó que en el proceso de compra de la cebolla participaron cuatro o cinco casas comerciales que compraron la cebolla a RD$2,500 el quintal mientras en el mercado se vende entre RD,600 y RD,400. Aseguró que si queda cebolla en mano de los productores no serán más de un 5%.

Afirmó que en la actualidad no es factible para los productores vender su cebolla al precio del mercado y que si el Gobierno no hubiese tomado la decisión de establecer esa compensación, a los productores sí se les iba a podrir las cebollas en sus tierras.

Importación

El dirigente de los cebolleros explicó que la importación de cebolla afectó fuertemente la producción nacional y afirmó que esa fue la causa principal por la que se acumuló la cebolla, porque cuando iniciaron en la siembra en enero no debió haber cebolla importada.

“De noviembre hasta febrero se estaba consumiendo cebolla importada, entonces la producción local se venía acumulando y por eso se produjo el tapón y el desplome de los precios”.