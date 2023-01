Escasez de mano de obra y materiales, las consecuencias de tres años de Brexit

Londres, Reino Unido

Es la hora del almuerzo en la poderosa City de Londres, el distrito financiero donde un minuto se traduce en millones de libras esterlinas. En Hispania, un tradicional restaurante español, se sirven por jornada al menos 400 platos, entre tapas, jamones y principales.

No aparecen en la carta pero desde el Brexit, unos ingredientes son imposibles de masticar: el aumento del 20% de los precios de los alimentos y su importación.

"Por ejemplo los pescados que importamos requieren algo de documentación y sobre todo no te quieres arriesgar a que los puedan parar porque si los paran luego cuando los liberan a lo mejor el pescado ya va perdiendo vida útil, así que ahora se los compramos a los pescaderos de Londres", dice el gerente de Hispania, Javier Fernández.

A esto se agrega la falta de personal que complica aún más el funcionamiento del restaurante.

"Estamos autorizados por el gobierno para poder solicitar visados porque somos un restaurante muy focalizado en la gastronomía y en los vinos españoles con lo cual necesitamos gente que conozca estos productos pero es muy caro y es un trámite muy complicado, es difícil ponerlo en marcha, así que preferimos seguir manejándonos un poco con las opciones que tenemos aquí", axplica Fernández.

La escasez de personal no se limita a la hostelería. A diez minutos caminando del restaurante Hispania, también en la City, la dentista mexicana Gina Vega relata las dificultades para encontrar una enfermera.

"El año pasado, en 2022, nos tardamos hasta seis meses en encontrar una buena enfermera, que estuviera calificada, que tuviera la ética de trabajo que nosotros estábamos buscando y ahora, por ejemplo, una de nuestras enfermeras decidió cambiar de profesión y llevamos buscando a alguien tres meses y no hemos tenido suerte", afirma Vega.

Elementos esenciales para la odontología son difíciles de conseguir por los nuevos trámites de importación. "Hay mucho material o marcas de materiales que vienen de Alemania, de Suiza o de otras partes de Europa. Tenemos acceso al material pero no a la variedad que teníamos antes.

Según el diario Financial Times, a causa del Brexit faltarían más de 300.000 personas de fuerza laboral en el país. El experto del King's College of London, Jonathan Portes, considera que el Reino Unido ya no es un destino laboral atractivo para los europeos por el fin de la libre circulación.

El Brexit sumado a la guerra en Ucrania y al aumento de los precios de la energía es un cóctel amargo para la economía británica.