El país ya tiene su ley territorial

Yudelka Domínguez/Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD.

A pesar de no estar de acuerdo con las modificaciones y la creación de una comisión especial creada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República aprobó en única lectura el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial.

La pieza aprobada con 16 votos a favor, y que pasa el Poder Ejecutivo para su promulgación, contó con el voto favorable de los legisladores del partido de gobierno, aunque con el argumento, como el de Ginnette Bournigal, que lo haría “por disciplina partidaria”.

La pieza fue aprobada por los senadores y enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación, como contó con modificaciones debía ser conocida nueva vez por el Senado para aprobar o rechazar el proyecto de ley.

“El bloque del Partido Revolucionario Moderno en consonancia de las observaciones de la senadora Faride Raful que estamos de acuerdo con la observación de ella vamos a votar a favor de esta ley”, dijo el vocero del partido de Gobierno, Franklin Romero.

Faride Raful, senadora del Distrito Nacional y presidenta de la comisión bicameral que estudió la pieza por aproximadamente dos años, además de anunciar que votaría en contra, consideró que la comisión especial creada por los diputados “no era lo correcto”.

“Yo creo que tenemos que respetar la institucionalidad y el trabajo de los senadores, yo reafirmo mi compromiso en pro del ordenamiento territorial…hay un compromiso político del Partido Revolucionario Moderno de aprobarla, pero me voy a abstener de votar por una modificación que hizo la Cámara de Diputados con la que yo como presidenta de la comisión y después de dos años estudiando no estoy de acuerdo, habrá ley, pero no la ley que debió existir, preservando el derecho de todos como manda la Constitución dominicana”, dijo Raful.

A pesar de apoyar las declaraciones de la senadora del Distrito Nacional, el presidente del hemiciclo, Eduardo Estrella invitó a los presentes a votar favorable “por la necesidad de la ley, que el país la espera y que las diferentes fuerzas políticas tienen compromiso”.

Sistema Nacional y sanciones.

La pieza aprobada contempla la creación de un sistema nacional de ordenamiento territorial coordinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) para supervisar las inversiones públicas, la participación del sector privado y la sociedad civil, así como la identificación de los instrumentos de planificación del ordenamiento.

También, se crea el sistema nacional de información territorial para procesar datos.