Detectan anomalías en Agricultura en el periodo 2013-2015

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

La Cámara de Cuentas publicó ayer la auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del ministerio de Agricultura, por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2013 y el 31 de diciembre del año 2015.

Los hallazgos refieren que los ingresos obtenidos en efectivo por concepto de permisos de importación en fecha 10 de enero de 2013 al 23 de abril de 2014, por un valor de RD$27,373,995 no fueron depositados en una cuenta del Ministerio, ni en la cuenta Única del Tesoro, sino entregados al departamento de nómina.

También se confirmó que la entidad realizó subastas durante el 2013, por un monto total de RD$145.1 millones, expedientes que totalizan el valor de RD$96.7 millones, de los que, no se evidenció el depósito de estos recursos recibidos por la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana (BARD) y transferidos al Colector de Aduanas.

Entre otros hallazgos detectados están: ausencia de soportes en los expedientes de pagos por el monto de RD$1,928,458,043, no fue posible revisar las nóminas de pago de Servicios Personales del período 2013, por un monto de RD$1,773,032,102., porque no fueron suministradas, debido a que la entidad no pudo extraerla del sistema SASP..