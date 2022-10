Fernando Puig: "La sostenibilidad en las PYMES es viable y alcanzable"

Juana Cabrera

Santiago, R.D.

Conversamos con Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, para acercarnos a lo que rodea el lema de este año de Expo Cibao, “Hacia la sostenibilidad”, un tema que se aplica tanto en lo ambiental como en lo financiero y social, y que es parte del enfoque del plan estratégico de la institución.

¿Alcanzar la sostenibilidad en las Pymes, es posible o es solo un ideal?

Es viable y alcanzable. Lo primero que hay que tener es la decisión, en los niveles más altos de la empresa, de que se quiere ser, primero, financieramente viables: toda empresa quiere serlo, pero no es suficiente. Además de eso, la empresa tiene un rol social que es el de crear empleos reconociendo las regulaciones y leyes laborales, y eso también debe ser una decisión de primer nivel. La empresa que no cumple eso, no es sostenible. Igualmente en el plano ambiental, hacer uso racional de los recursos, de cara a dejar a las próximas generaciones en un medio ambiente habitable, vivible, donde queden recursos.

En la parte financiera, hablar de la sostenibilidad en las Pymes, que son las empresas más difíciles de arrancar, de sostenerse de una generación a otra, aquí lo importante es dejarse acompañar. Hay programas, múltiples programas privados y públicos, que acompañan a las empresas para tratar de garantizar esa sostenibilidad financiera.

¿Cómo se contempla la sostenibilidad en el Plan Estratégico de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago?

Nosotros, precisamente en este año, concluimos un plan estratégico para los próximos cinco años, 2022-2027, donde se abordan una serie de elementos.

Primero, aumentar la representatividad de las empresas miembros, ser un interlocutor para todo el sector empresarial, miembros o no miembros; asegurar una ampliación de la membresía para que se puedan beneficiar de los servicios que son dirigidos a los miembros; consultorías puntuales, hasta programas de capacitación o realización de eventos que vayan en beneficio de los miembros. También hablamos de sostenibilidad financiera, o sea, tenemos que generar actividades que nos provean de los recursos necesarios. Además, hablamos, en este plan estratégico, de ser un interlocutor, como mencioné antes, del sector empresarial que se preocupe porque hayan leyes que fomenten el desarrollo del sector empresarial en un sentido general.

Como cada año, el tema es diferente: ¿A qué se aspira, realmente, con el lema de esta entrega “Hacia la sostenibilidad”?

Si nos vamos un poquito hacia atrás, hay una coherencia total con los últimos temas. En el año 2020 es cuando teníamos en mente abordar algo del tema sostenibilidad. Realmente, vino la pandemia y ese año tuvimos que presentar el Expo Cibao 2020 con el lema “Hacia la transformación digital”. Fue el primer evento totalmente virtual que se hizo en República Dominicana, inclusive, con una plataforma propia de la Cámara. Luego, en el año 2021, en medio de la pandemia, tuvimos el lema “Nuevos retos, nuevas metas”, es decir, la pandemia nos transformó en lo personal y en los negocios y, en continuación a eso, ya superando la pandemia, entonces vamos hacia la sostenibilidad.